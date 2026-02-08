完成4次淺水潛航測試 自製海鯤號潛艦水下影片首曝光

逾期尚未交艦，由台船公司負責建造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），目前仍處於海上測試階段（SAT）。1月29日海鯤號首度潛航測試成功後，至今已陸續完成4次淺水潛航測試。台船公司今（8）日公開海試片段的影片，我國第一艘自製柴電潛艦的珍貴潛航畫面首度曝光。

海鯤號進行首度潛航，注意帆罩兩側的航行舵(711舷號前方)已向下傾斜。(圖/截自台船影片)

台船公司剪輯的海試影片內容，包含海鯤號潛艦完成整備，啟航離開高雄港，以水面浮航方式前往下潛測試區，艦上排氣閥開啟，第一次下潛，以及潛航、上浮、浮航返回高雄港，空拍、水下拍攝的珍貴畫面。

廣告 廣告

影片也顯示在海試過程中，海鯤號進行舵控系統、潛望鏡／天線桅桿升降、改變潛航測試深度，以及誘標發射等測試項目。而在海鯤號返航畫面中，也可見到海軍出動新的大武號（571號）救難艦，伴隨支援潛艦海試任務。

海鯤號開啟排氣閥，可見到艦艏的白色煙霧。(圖/截自台船影片)

台船公司的新聞稿表示，該公司承造的海鯤號潛艦，近二週依測試程序書執行4次淺水潛航測試，相關紀錄影像今天公布分享予社會各界點閱。

台船公司強調，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達到安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

海鯤號由海面下升起潛望鏡、天線桅桿等。(圖/截自台船影片)

海鯤號在海面下發射反制魚雷的自衛用誘標。(圖/截自台船影片)

浮航返港中的海鯤號，後方遠處跟隨的是大武號救難艦。(圖/截自台船影片)

延伸閱讀

柯文哲拋震撼彈！新竹縣長藍白合「只有一組候選人」

《世紀血案》爭議延燒 柯文哲：不應消費過去的受害者

回新竹老家合體邱臣遠宣講 柯文哲：看看家人、拉抬選情