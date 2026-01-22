完成ATR 2.0機隊布局在即 華信擬優先增離島航班

（中央社記者黃巧雯台北22日電）華信航空今天說，今年2、3月將再引進兩架ATR新機，預計上半年完成ATR 2.0機隊引進計畫，13架飛機到齊；同時持續深耕國內離島航線，將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務。

華信航空發布新聞稿表示，ATR2.0機隊配備升級型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，較前一代機型可節省至少3%燃油消耗，並相對減少二氧化碳排放，有助提升營運效能與環境友善表現。

華信航空今年2、3月將再從法國引進兩架ATR新機，華信預計，今年上半年完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫，13架飛機全數到齊。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空深耕國內離島航線，目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總共達11條。

展望2026年，因應市場需求及機隊規模，陳大鈞指出，將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務，並視情況搭配集團窄體機支援運能，提供離島居民及旅客更完整便利的航網服務，以滿足民眾返鄉、旅遊或商務需求。

華信航空總經理莊明哲表示，高雄-馬祖航線自去年6月以每週一班開航後，旅遊旺季及暑假期間，平均載客率約9成左右；進入冬季市場淡季，載客率約降至5至6成左右。

考量本島南部往返馬祖基本旅運需求，莊明哲指出，華信航空今年3月底第13架ATR航機引進後，將適時評估高雄-馬祖航線增至每週2班。

此外，為紓解旅客春節返鄉團圓搭機需求，華信航空表示，配合民航局春節管制航線疏運計劃，完成2026年春節期間航班編排，並依時程已開放兩波離島加班機供民眾訂位購票。

針對今年2月13至23日春節疏運期間，華信航空指出，包含正、加班機共規劃營運1234架次，其中澎湖、金門離島等約占94%，本島花蓮、台東約占6%，提供民眾超過7.7萬座位數協助旅客返鄉過年。（編輯：張銘坤）1150122