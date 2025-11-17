民視新聞／綜合報導

這幾年車商打造旗艦店，提供各種賞車修車服務很多，現在又有知名品牌選擇在土城落腳，打造大規模500坪空間的旗艦店，除了擁有完整展示空間還有完善的售後服務中心。

這是號稱北台灣規模最大的新世代據點之一。以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍，展現車商對技術創新與以人為本精神的完美詮釋。現場展示區以「GOUNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列品牌全車系，包括跨界小車、人氣掀背、冒險休旅車以及都會SUV、越野代表等多種車款。要滿足都會通勤、家庭、商業用車與休閒越野等不同生活場景中的移動需求。

完整展示空間+售後服務中心 車商打造旗艦店落腳土城

