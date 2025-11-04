完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

護理女神謝侑芯在馬來西亞猝死，黃明志也在場被逮捕。資料照片



台灣31歲網紅、素有「護理女神」之稱的謝侑芯（Iris）於10月22日被發現陳屍於吉隆坡一家五星級飯店浴缸內，同行的馬來西亞創作歌手黃明志（Namewee）當場被警方拘捕，並被搜出疑似毒品。警方初步驗尿結果顯示，黃明志對4種毒品反應呈陽性，案件目前已升格為「謀殺案」調查。《太報》整理案情轉折過程。

謝侑芯好友、網紅雪碧（方祺媛）上月30日在臉書發文哀悼，透露謝侑芯死訊，引發大批網友震驚不捨。沒想到謝侑芯猝逝消息傳出後沒過幾天，爆出事發當下馬來西亞歌手黃明志也在場，被警方當場逮捕，且從他身上搜出9粒疑似毒品的藥丸；對此黃明志否認吸毒。

此案最早可追溯到10月19日，謝侑芯當天在IG上更新影片，透露前往馬來西亞工作，影片中她神情愉快，未顯異狀。

10月22日下午1時40分左右，吉隆坡警方接獲通報，市中心某五星級飯店客房內有一名女子昏迷。警方接獲報案後趕抵現場，發現台灣籍女子謝侑芯倒臥浴缸內，已無生命跡象，當場宣告死亡。

10月22日下午2時許，警方封鎖現場蒐證，於房內及黃明志隨身物品中查獲9顆藍色藥丸，後來判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），總重約5.12克。黃明志因行跡可疑、神情慌張遭當場拘捕，依《1952年危險毒品法令》移送調查。

當晚，黃明志供稱，當時謝侑芯進浴室洗澡後遲遲未出聲，他入內查看時才發現她昏迷，遂為她施行心肺復甦術（CPR），並報警求救。

黃明志被捕後，已於10月24日被起訴「吸毒及持毒」兩項罪名，繳交8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋金後交保候審，案件訂於12月18日再度開庭審理。

10月23日，警方公布黃明志初步驗尿結果，顯示他體內檢出安非他命、甲基安非他命（冰毒）、K他命及四氫大麻酚（THC）等四種毒品成分，初步認定涉違反《1952年危險毒品法令》。若罪名成立，最高可判5年徒刑並處鞭刑9下。

10月24日，黃明志被正式提控「吸毒」與「擁毒」兩項罪名，之後以8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋候審。案件定於12月18日再度開庭審理。

10月30日，謝侑芯在馬來西亞猝逝的死訊被好友雪碧和媒體披露。馬來西亞醫院初步鑑定謝侑芯死於「突發性心臟病」，但被家屬無法接受。經紀人Chris指出，謝侑芯平時身體健康，並無心臟病史，要求重新驗屍與毒理報告，「她的死因與現場說法明顯不符」。

11月2日，黃明志在臉書發表長文，強調自己「絕對沒有吸毒」，表示願全力配合警方調查，並指責媒體「捕風捉影」，說自己最近「只是喝酒較多」，並表示「真相兩三個月後就會水落石出」。他還批評馬來西亞當地救護系統反應緩慢，指當日報案後救護車延誤近一小時才抵達，「錯過了黃金搶救時間」，不過警方回應，目前沒有證據顯示延誤與死因有直接關聯。

然而就在11月3日，馬來西亞《中國報》公開黃明志被捕影像及藍色藥丸實物照，證實警方在他身上搜出兩包毒品。

而今（11/4）日稍早，吉隆坡警方確認，謝侑芯遺體曾在報警前被移動過，馬國警方因此認定「所有證據仍指向黃明志，他是關鍵人物」，案件因此升格為刑事法典第302條「謀殺罪」調查。根據《中國報》指出，若罪成，黃明志最高可被判死刑，或監禁30至40年並處鞭刑至少12下。

上述資料引述自《中國報》以及《太報》整理

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

