完整板//藝人濱崎步28日被中國停演效應漫延，另有大槻真希等在大陸的演出遭到取消或中斷…

日本首相高市早苗涉台言論引起的大陸反彈，日本歌手濱崎步第一個在28日上午無預警中止演出的通知，她立刻在Instagram宣布，原定29日在上海舉行的演唱會，將取消。她表示，已經完成舞台搭建，但更遺憾的是無法對從世界各地聚集而來的粉絲，親自當面道歉，感到十分遺憾。2 9日濱崎步抗議停演，在街頭無演員舞台演出一小段，被瘋傳。
近日包含濱崎步、大槻真希等日本藝人在大陸的演出紛紛遭到取消或中斷，大陸對文藝活動限縮的情況，比那年薩德系統引發的「限韓令」還嚴。
濱崎步27日才更新IG限時動態，呼籲大家為香港火災祈禱，希望來上海看演唱會的歌迷盡量避免穿紅色衣服，並表示舉辦方會取消紅色的演出服裝與火燄特效。「28日上午突然接到中止演出的要求。」
28下午突由主辦方「克萊可文化」發布取消公告，理由是「不可抗力因素」。濱崎步立刻發布限時動態表示，「有關上海公演，我必須傳達一項遺憾的消息。如同以往的演出，這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天完成舞台搭建。
她表示，「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉。」濱崎步指出，「更重要的是，無法在這個舞台拆除前，親自向來自全中國、日本，以及其他國家的1萬4000名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）當面道歉，這件事我到現在仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」
