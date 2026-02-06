「完整版」影片證據確鑿 中榮認了：2醫違法代刀即起停職

台中榮民總醫院神經外科醫師涉嫌放任醫材廠商代為執刀案出現重大反轉。院方於今（6）日發布聲明，坦承在看到最新流出的2023年完整影像後，證實中榮醫師楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入手術禁區執行手術之行為。針對此一明確違失，院方於今日上午緊急召開臨時會議，決議即日起停止2位醫師的所有手術業務，並移送考績會予以從重處分。

院方重啟處分停止2醫手術

台中榮總在1月中旬曾提交初步調查報告給衛福部，當時斷定未發現廠商代刀事實，僅對涉案醫師處以申誡。隨後院方更以調查告一段落為由，於2月2日恢復三名涉案醫師的手術業務。然而，媒體揭露2023年7月的「完整版」手術影像，顯示主刀醫師鄭文郁未穿無菌衣且雙手抱胸，而醫材商則在無菌區內操作，證據力直接衝擊院方先前的調查結論。中榮對此於今日上午8點召開臨時院部會議，正式確認違法事實並祭出停刀處分，保障病人權益的代理醫師也已妥善安排。

原悄悄復刀 證據流出院方迅速懲處止血

此次事件的轉折點在於證據的完備性。儘管退輔會與中榮先前曾表示已強化手術室門禁管理，並將廠商進入權限提高至院長層級，但醫師「悄悄復工」的舉措引發外界強烈質疑。衛福部長石崇良日前亦曾發話，指出院方報告與影片細節存有出入，醫事司將另組小組調查。

中榮今日發布的最新聲明中，院方對於少數醫師違反規定造成社會大眾不安表達了最深的歉意，並感謝檢舉人讓事件真相浮出檯面，這也是中榮自事件爆發以來首度正式致歉。

強化手術室管理SOP 建立吹哨者保護機制挽回信譽

針對後續改善作為，台中榮總強調目前已在主管機關衛生局及衛福部的指導下，完成了手術室管理標準作業程序（SOP）的加強，並建立即時通報系統與保護吹哨者的機制，務求落實醫療場域的透明化與規範化。中榮院方表示，這段時間院內同仁承受巨大壓力，但大多數醫護人員仍堅守崗位服務病患，呼籲全體同仁團結一心，維持醫療服務品質，以重拾社會對中榮的信任。

目前全案除院內行政處分外，涉及《醫師法》與《醫療法》的密醫行為刑事責任部分，仍由地方衛生局與檢調機關持續偵辦中。