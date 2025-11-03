完整疫調由中央出手彙整！陳柏惟曝台中市府「這件事」沒做到！
論壇中心／綜合報導
台中非洲豬瘟爆發已經過了快兩週，台中市政府的掌握程度有限，疫調經常改來改去，完整的疫調今（3）日才由中央農業部公布中央疫調小組調查結果，目前全國僅發現單一案例，且病毒途徑撇除人跟豬，破口恐怕就是在廚餘。立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上批，「台中市府平時工作都沒落實。」
陳柏惟表示，「如果動保處或是台中市政府，平常都按部就班的造冊歸檔，那理論上疫調應該是第一、二天就會知道，像是哪間豬場是有餵廚餘、哪間豬場在哪，應該都會掌握，可是今天還有新增兩個風險場，因為有民眾圈養山豬，這些都是平時的工作沒落實，定期的清查才是確保，當事件發生的時候，能夠馬上的公佈給大家知道。」
台中市政府在非洲豬瘟事件當中好像一直處於狀況外，從人員情況、獸醫有幾個都一改再改，甚至連死豬有幾頭也是變來變去，台中市府宛如失能，需要等中央出手才能盡快將案情拼出全樣。
原文出處：頭家講(影)／完整疫調由中央出手彙整！陳柏惟：台中市府沒按部就班！
