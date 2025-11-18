完整錄音檔流出！館長認了老婆不跟他行房 「叫小偉X館嫂」真相曝光

娛樂中心／綜合報導

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長要求小偉傳生殖器照片給他，供館長以及老婆「館嫂」房事助興，甚至曾叫「小偉去X老婆」，導致小偉受創求助身心科。不過如今網路流出完整未剪接錄音檔，館長認了與老婆沒性生活，並解釋「叫小偉去X館嫂」只夫妻間開玩笑情趣，強調絕對沒有逼小偉。

「大師兄」李慶元爆料稱，館長曾要求小偉傳生殖器照片給他，甚至曾叫「小偉去X老婆」。（圖／翻攝自李慶元臉書）

網路流出完整錄音檔，小偉質問館長：「你跟你老婆對我做的事，你忘記了嗎？你叫我去你家X你老婆」，館長回應：「拜託，這多久了」，小偉接著指控：「你怎麼可以這樣做，我跟你多久了，你怎麼以這樣逼我？」館長則解釋：「我不是逼你去做，我甚麼時候逼你去做？」副總接著問館長：「小偉跟我說的時候，我也很驚訝，你怎麼可以叫小偉做這種事？」

館長在錄音檔中，認了老婆不跟他行房，並解釋「叫小偉去X館嫂」為夫妻間開玩笑情趣。（圖／翻攝自大師愛館長YouTube）

館長接著否認：「當時我老婆不要跟我XX，就跟老婆聊天大家開玩笑，那是2014年的事，這是一種情趣。」館長接著說：「後來2016、2017年我叫小偉來，我跟小偉說『我得憂鬱症，我真的受不了，都沒有XX。』」館長強調：「我沒有叫小偉X我老婆，那時是在跟我老婆開玩笑的情趣。」不過小偉仍堅稱：「館長當時曾叫我去他家吃一吃，順便X一X再回去。」副總最後則表示：「小偉跟我說的時候我也不相信。」



