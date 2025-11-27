完整16面御匾 台南孔廟傲全台

有「全台首學」之稱的台南孔廟是國家一級古蹟，廟內罕見擁有自清朝康熙皇帝（宣統溥儀除外）到國民政府遷台後的歷位總統贈匾。廟方近日接獲總統府贈送第16面「川流敦化」匾額，延續這項元首贈匾傳統，賴清德將南下揭匾。廟方齊聚8位皇帝、8位元首的「御匾」，傲視全台孔廟。

台南孔廟自明鄭時期建立，已有359年歷史，是全台首間官辦的學校，自清康熙以來，除了宣統溥儀在位時，因清朝割讓台灣未贈匾，每位皇帝各贈1面匾額。

國民政府遷台後接續傳統，蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文歷任元首都來贈匾，無一缺漏。

廟內大成殿樑上，懸掛包括康熙「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載」、同治「聖神天縱」、光緒「斯文在茲」，以及先總統蔣中正「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」、蔡英文「德侔道昌」等匾額，是全台御匾最完整的孔廟。

賴清德近日將南下為「川流敦化」揭匾，持續延伸皇帝與元首贈匾孔廟這項傳統，凸顯台南孔廟的台灣文史地位與台南市「文化首都」的不動根基。

孔廟文化基金會表示，今年匾額的邊框圖騰由曾獲政府登錄為傳統藝術「彩繪」類保存者匠師廖慶章繪畫設計，與以往樣式不同。「川流敦化」取自《中庸》，意即「文化像水一樣柔和且淵源流長，透過孔廟教育敦化人心」，屆時揭匾上香儀式預計將有13名樂生參加。