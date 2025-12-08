完整F4巡演確定夢碎？朱孝天開撕相信音樂 網心疼阿信為他「留後路」

朱孝天（左）無緣參與F3與阿信本月即將在上海啟動的新巡演。翻攝朱孝天微博、資料照

言承旭、周渝民、吳建豪組成的F3，這個月即將與五月天主唱阿信一同啟動全新巡演，未料，開唱名單之外的F4成員朱孝天，今（8）日透過影片指控主辦單位相信音樂，直言自己拒絕對方要求後，便遭到單方面切斷聯繫，更控訴相信音樂的主管「潑髒水」，讓事件討論度再升溫，也可惜了阿信昨晚在直播中，稱會繼續努力促成F4完整合體的心意。

阿信日前喜迎50歲生日，透過貼文表示「我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，為促成F4完整體留下伏筆。且他昨晚直播時，更坦言：「大家都希望看到最完整的陣容，我們當然也知道，我們不放棄任何可能。」似乎在為朱孝天保留回歸空間。

廣告 廣告

F3與阿信本月即將在上海啟動新巡演。翻攝ashin_ig IG影片

然而，朱孝天今卻在影片中，直接點名開撕相信音樂營運長艾姐，使局面急轉直下。大量網友直呼朱孝天處理方式過於激烈，也替阿信「用心調和卻被潑冷水」感到不捨。

言承旭、周渝民、吳建豪攜手阿信的全新巡演，目前僅官宣上海站，將於12月19至22日連唱4天，阿信近日頻頻提及「完整陣容」，疑似希望與朱孝天持續協商，若一切順利，不排除後續場次能讓F4四人再度同台。但隨著朱孝天今日強硬開戰，讓外界替相信音樂與朱孝天之間的關係捏冷汗，網友們的批評聲浪更是不斷，認為朱孝天「配合度太低、脾氣太硬」，也有更多人惋惜：「20年難得一遇的盛事，一步之差就無法成真。」

朱孝天在微博透過影片點名相信音樂主管。翻攝朱孝天微博



回到原文

更多鏡報報導

快訊／朱孝天嗆相信音樂主管「潑髒水」 親上火線還原退出F4過程

林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵

慈妹穩交曝光！綠島男友浮上檯面 愛的足跡藏不住