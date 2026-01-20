完美家庭攏是假！貝克漢長子6頁聲明開撕 揭父母控制人生、介入婚姻內幕

布魯克林貝克漢透過IG限動發布長篇聲明，指控父母長期施壓、干涉婚姻。翻攝自IG@brooklynpeltzbeckham



英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今日（1/20）無預警發布千字長文，公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），更直言「不想與家人和解」，引起外界震撼。

布魯克林今日在IG透過限動發布長篇聲明，首度公開談及和父母決裂的內幕，指出父母從他結婚前就多次介入、阻擋他的感情發展，「我的父母從我結婚之前就不斷試圖破壞我的感情關係，而且這種行為從未停止。」

廣告 廣告

母親無預警取消婚紗 搶他婚禮第一支舞

布魯克林表示，2022年他和愛妻妮可拉舉行婚禮時，不只母親在婚禮前臨時取消為妮可拉製作婚紗，讓妻子被迫在最後一刻緊急尋找合適的婚紗，就連兩人原先精心安排第一支舞的機會，也在多達500多名賓客面前被母親維多莉亞奪走。

布魯克林回憶，當時父親的歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）把他叫上舞台，「站在那裡等我的卻是我的母親。」甚至還當眾做出「極不適當的舞蹈舉動」，讓他生平第一次感到如此不舒服與羞辱。布魯克林進一步透露，正因這場婚禮留下的壓力與尷尬回憶，兩人才決定於2025年8月在佛州舉行誓言更新儀式，希望用新的回憶，取代那段讓人焦慮的過去。

此外，布魯克林還爆料，父母於婚禮前幾週不斷施壓，要求他簽署「放棄姓名權利」的文件，因為一旦結婚，合約條款就會正式生效。最終他拒絕簽署，「導致他們的金錢利益受影響，從那之後，他們再也沒有用同樣的方式對待我。」針對外界質疑他和妻子刻意缺席父親大衛的50歲生日派對，布魯克林也澄清，兩人當時其實有前往倫敦，卻待在飯店被冷落整整一週，期間多次要求私下會面都遭到拒絕，直到最後父親同意見面時，卻要求妮可拉不得出席，「那對我來說是一記重重的耳光。」

布魯克林直言，父母多年來一直在媒體上主導「完美家庭」的形象，然而他實際的成長經驗卻與此相去甚遠，「從小到大，我的父母一直在媒體上操控關於我們家庭的敘事。那些表演式的社群媒體貼文、家庭活動，以及不真實的關係，一直是我出生後所被迫生活其中的一部分。」

只重品牌無視情感 操控表演式家庭生活

布魯克林指控，家人重視的從來不是情感，而是「品牌」，直言在他的家庭裡，公開宣傳與代言高於一切，「貝克漢品牌」永遠優先，所謂的家庭愛，取決於在社群媒體發了多少貼文，並表示近年來親眼看到父母為了維護形象，不惜在媒體上散布無數謊言，而這些謊言往往是建立在無辜的人身上，「我相信，真相終究會浮出水面。」

布魯克林貝克漢透過 IG 限時動態發表長篇聲明。翻攝自IG@brooklynpeltzbeckham

布魯克林貝克漢透過 IG 限時動態發表長篇聲明。翻攝自IG@brooklynpeltzbeckham

聲明末段，布魯克林也直接回應外界對妻子的質疑，表示「我的妻子控制我」這樣的說法完全顛倒是非，真正控制他人生大部分時間的，是他的父母，坦言自己在成長過程中長期深受焦慮所苦，但自從離開原生家庭後，這份焦慮首次解脫了，「我每天醒來，都對自己選擇的人生心懷感激，也終於找到了平靜與解脫。」

至於為何選在此刻公開發聲，布魯克林解釋，他多年來一直嘗試私下解決家庭衝突，卻發現父母持續透過媒體釋放相關訊息，就連他的兄弟也被牽扯其中，被派出來在社群媒體上攻擊他，直到去年夏天毫無預警地封鎖他，種種行為都讓他與妻子承受外界誤解與壓力，最終才決定親自說出真相。

更多太報報導

米倉涼子涉毒遭函送檢方！男友已出境日本 曾認住家遭搜索

廁所激戰17歲少女7次！送手機、電腦「IG限動」露餡 碩士2寶爸慘了

恐怖虎媽浴室囚女900多天「活活餓死」 貓爸未伸援一併起訴