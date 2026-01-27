完美的米其林週六早晨！德國百年廚電品牌在設計總監的巧妙搭配下，實現真正好用的豪宅餐廚
編輯 Andy Chen｜圖片提供 TEKA
在追求美感與機能共存的高端住宅中，廚房早已超越料理本身，而成為承載家庭互動、生活質地與儀式感的核心空間，恆星設計總監鄧湘盈擅長以簡奢美學和精準比例感，打造優雅細膩的室內風格。
本案作為一家四口的家，設計師以 TEKA 德國百年進口廚電，包含 60cm 舒肥蒸烤箱、FullFlex 四口 IH 感應爐，為空間注入專業級烹飪性能，讓料理與空間設計達到更高層次的整合。TEKA 進口廚電很符合恆星設計追求的低調奢華美感，並提升設計師在家料理的便利性，是現代住宅最理想的廚電系列。
從自身下廚頻率出發，她更在意空間本質
本案總坪數約百坪，在四房兩廳的格局中，廚房和餐廳被視為一家四口最常聚集相處的地方。此宅的室內設計並非為了炫技，而是為了迎接週六早上的生活時光：全家人一起準備早餐、小孩在吧台旁幫忙，料理與互動同時發生。
鄧總監坦言自己生活忙碌，並非天天下廚的人，但正因如此，她更在意廚房是否是一個「讓人想走進來」的空間。她的日常料理型態以輕食、煲湯為主，週末會跟孩子一起做早餐，偶爾朋友來訪才會進行較高火力的家常料理。這樣的使用狀態，直接影響到她對廚電「多功能而不複雜」的期待，她不希望為了不同料理而堆疊過多設備，而是一機多用、直覺操作。
TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱整合蒸、烤與低溫料理功能，一機多用，讓豪宅廚房能維持俐落的立面比例。
米其林的週六早上：為共同使用而設計每一吋
在風格上，鄧總監並未刻意定義為某一種制式風格，而是希望帶入法式浪漫、慵懶而細膩的氣質，她在廚房大面積使用大理石檯面及牆面，使料理區成為空間的視覺主角，而非退居機能角落。法式線板的櫥櫃語彙，搭配石材的自然紋理，讓廚房即使在未料理時，也依然維持完整又安定的畫面感：這樣的狀態被她形容為「米其林的週六早上」，是一種值得被好好對待的生活感受。
動線規劃方面，整體以開放式格局為主，吧台成為料理、互動及陪伴的交會點，而鍋碗瓢盆、餐盤、零食則各自擁有清楚的收納區：圓桌旁整合酒瓶、酒杯及飲品收納；吧台後方則規劃為食材儲藏櫃，調味料、乾貨一目了然，減少尋找與來回動線。此外，85 公分高的吧台料理檯面，搭配 75 公分高的圓桌，透過高度差創造空間層次，也讓不同年齡的家庭成員都能自在參與。
鄧湘盈總監依照實際使用情境規劃檯面高度，石材檯面與 TEKA FullFlex 四口 IH 感應爐細膩結合，兼顧人體工學及視覺美感。
TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱：一機多用，回應真實生活
在廚電選擇上，鄧總監對多功能有非常明確的要求，而 TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱 HLB 8550 SC，回應了她不希望「被設備綁架」的使用哲學。這款蒸烤箱整合蒸氣輔助烘烤、12 種烘烤行程與精準溫控，能從低溫舒肥、煲湯、烤雞到簡單烘焙一機完成。對於不追求複雜料理，卻希望保有使用彈性的家庭而言，這樣的廚電配置更貼近實際需求。
TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱的極窄邊框黑玻設計，使它在視覺上自然融入櫥櫃立面，不成為突兀的家電存在，而是空間的一部分，正符合鄧總監所說的：「它看起來就應該在那裡」。
從舒肥、加熱到烘焙料理，TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱以精準溫控，回應多元菜色需求，讓日常下廚也能展現餐廳級完成度。
TEKA 60cm 舒肥蒸烤箱採用直覺式加水設計，並搭載水自清系統，降低清潔負擔，讓高機能設備操作更便利、維護更輕鬆。
TEKA FullFlex 四口 IH 感應爐：解放限制的自由烹飪
相較於傳統固定加熱點的感應爐，FullFlex 四口 IH 感應爐 IZF 88700 MST 最打動鄧總監的，是不用再被規定鍋子一定要放在哪。FullFlex 四口 IH 感應爐的全區橋接設計讓整個面板都能加熱，鍋具不受限於特定位置，火力分布均勻，減少烹飪時的麻煩及挫折感。對於偶爾下廚、又希望操作直覺的人來說，這樣的設計讓料理變得更輕鬆。
FullFlex 四口 IH 感應爐的 10 種大廚功能涵蓋爆炒、快煮、油封、燉煮等需求，搭配滑動觸控、Stop&Go 暫停、防溢與鍋具偵測等安全機制，在流暢操作的同時，也讓有孩子的家庭使用起來更安心。除此之外，全平面黑玻陶瓷面板則維持視覺簡潔，跟石材檯面自然銜接，呼應整體設計風格。
TEKA FullFlex 四口 IH 感應爐具備全區橋接加熱設計，鍋具不受固定區域限制，能同時應對多道料理，提升豪宅廚房的使用彈性。
為日常而選的高端廚電，才是真正的豪宅配置
鄧總監多次強調，好的設計不應該讓人感覺「被加上去」，無論是蒸烤箱或 IH 感應爐，TEKA 在外型比例、材質語彙與操作介面上的俐落感，都讓家電得以真正融入空間。也因此，當朋友走進餐廚空間時，最常出現的回饋是：「沒有看過這麼漂亮又完整的廚房。」那是一種整體感，而不是單一設備的突兀亮眼。
鄧總監也特別提到售後和維修服務的重要性，SAKURA 作為 TEKA 在台灣的代理，提供完整的保固與客服服務，不管是建商、豪宅屋主或室內設計師都能安心選用。「我要的是米其林的感覺，但我不需要成為米其林大廚。」鄧總監的這句話正是本案最精準的註解：在美感、功能與生活之間，TEKA 進口廚電協助一家人找到剛剛好的平衡。
對鄧湘盈總監而言，真正理想的廚房，是可以陪伴家人共享日常時光；TEKA 進口廚電讓料理成為連結情感的溫柔場景。
