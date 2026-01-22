《完美的一天》走向生命終點 公視主題之夜開啟生死對話

紀錄片《完美的一天》呈現臨終病人面對生命終點的掙扎、選擇與溫柔時刻。( 公視提供 )

《公視主題之夜SHOW》本週五（1/23）晚間十點將播出韓國教育廣播公司（EBS）製作的紀錄片《完美的一天》(A Perfect Day)。製作團隊在韓國一所安寧療護醫院拍攝5個月，記錄病房日常，呈現臨終病人面對生命終點的掙扎、選擇與溫柔時刻，用鏡頭探問：對臨終病人而言，「完美的一天」會是什麼模樣？本集論壇由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請近40位公民來賓共同討論「將死之前，如何度過每一天？」

《完美的一天》捕捉多個動容時刻，其中一幕安寧病房醫師李貞愛巡房時，發現93歲攝護腺癌患者生理數值好轉，老先生滿懷希望地問：「進步很多的話，癌症會好嗎？」李貞愛誠實回答：「目前沒有痊癒的可能，我也很希望伯父能完全康復，但那是不可能的，很抱歉必須說這些。」老先生追問：「我連做夢都不能嗎？」李貞愛溫和回應：「但至少你今天狀況很好，是吧？」這段對話讓李貞愛事後忍不住思考老先生當下有多沮喪，深刻呈現臨終病人與醫護人員間的真實處境。

節目中，主持人鄧惠文拋出5個關於「生命有限」的情境選擇題，其中「如果醫生知道你剩3個月可活，希望醫生直接告訴你嗎？」一題出現驚人結果，現場竟無人選擇「怕會承受不住而不想知道」，多數公民選擇「不想被蒙在鼓裡」或「交給家人決定」。鄧惠文驚呼：「我主持這麼久第一次遇到有一區完全沒有人！這是歷史性的畫面，非常有意義。因為承受不住的人，連填問卷跟來錄影都覺得不舒服。這是取樣很有意思的地方，顯示大家其實都想知道。」

公民來賓蔡醫師分享臨終告知的複雜性，他表示實務上會試探病人是否想知道，不會像紀錄片中那麼直白。「通常我會這麼直接，是當病人讓我覺得他很不在狀況內，期望值高出我們能承諾太多的時候。如果病人心裡有數，就會給一個範圍，因為講太直接很殘忍。」

當鄧惠文問及是否遇過病人知道後喪失求生意志的狀況，蔡醫師坦言：「告知讓病人做好生命安排是好的，但偶爾會遇到講了之後一個禮拜就離開的情況，本來認為也許還有1、2個月，但病情真的就下降得很快。」他進一步分析：「大家面對生命的態度有在改變，就像節目投票結果反映出想要自己掌握的意願。」

本集論壇邀公民共同思辨，在生命僅剩的日子裡會想以哪些方式度過，不只關於死亡，也關於如何好好活著。鄧惠文錄影後有感而發：「這些問題其實是讓我們檢視生活中的種種順序、重要性跟選擇，也許生命特別的地方，就在於我們要一直做出取捨。我們一起體驗了一場互相觀看彼此面對生死，以及內心對死亡有著什麼樣想法與態度的過程。」

