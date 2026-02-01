完美蒸蛋3.0！加1蔬菜 比雞胸肉還營養 好吃勝過茶碗蒸

你相信嗎？一碗做法簡單、口感滑嫩的完美蒸蛋，蛋白質含量竟然比一塊雞胸肉還要豐富！怎麼會呢？原來專家在完美蒸蛋的基礎上加碼1項營養師公認營養價值高的食材，讓完美蒸蛋的營養也跟著升級。祕訣到底是什麼？快來看！

原來控醣達人May姐加碼的食材就是毛豆本人。這道「高湯毛豆蒸蛋」還用高湯取代水來蒸蛋，高湯已有風味，喜歡清淡口味的人，就不一定要另外加鹽了。

完美蒸蛋+毛豆 黃金比例大公開！

這道「高湯毛豆蒸蛋」要達到滑嫩口感，與純粹只有蛋水的比例是不一樣的。材料如下：

4顆雞蛋、1罐雞高湯（約300c.c.）、50克的冷凍毛豆，以及2小匙醬油調味（也能以少許鹽替代或不加）。May姐維持加入毛豆的完美蒸蛋還是滑嫩的關鍵就是「1罐高湯搭配4顆雞蛋」。

4 步驟蒸出完美蒸蛋滑嫩口感

想讓蒸蛋擁有如布丁般ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的滑嫩口感，絕對不能忽略以下4個關鍵細節，作法如下：

將4顆雞蛋打入碗中攪拌均勻，接著倒入整罐高湯，再次輕輕攪拌混合。 蒸蛋的基底完成後，先過篩2次，濾掉蛋筋和雜質。 將冷凍毛豆鋪在碗底，倒入過篩後的蛋液。表面若有氣泡，可用餐巾紙取一小角，吸掉氣泡。 外鍋1杯水就好，毛豆蛋液碗上蓋一個盤子，防止水蒸氣滴落，破壞如鏡面的蒸蛋表面。蓋上鍋蓋之前，在邊緣卡一根筷子或湯匙，留出一點縫隙，避免鍋內溫度過高，絕不能讓蛋液膨脹產生蜂窩狀的孔洞。切下加熱鍵，待跳起時，完美蒸蛋即告完成。

這碗高湯毛豆蒸蛋不僅吃得到蛋的滑嫩，毛豆更是提供了滿滿的蛋白質，每一口都精彩！

