完美複製橢圓形辦公室 美國「南方白宮」開賣 只要NTD11億

美國亞特蘭大，有一棟開價約11億新台幣的豪宅正要出售，不過真正吸引投資客目光的，卻是這棟豪宅的「長相」。原來豪宅是全美14棟白宮複製品之一，有「南方白宮」的稱號，裡頭不僅複刻了橢圓形辦公室，甚至還有和美國總統同款的書桌，可以讓屋主過過當「自由世界領袖」的乾癮。

美國亞特蘭大有一棟仿照白宮設計的豪宅，目前正以約新台幣11億元出售。（示意圖／shutterstock達志影像）

美國亞特蘭大一棟價值約11億新台幣的豪宅正在出售，吸引眾多投資客關注。這座被稱為「南方白宮」的建築是全美14棟白宮複製品之一，不僅外觀與美國白宮極為相似，內部還完整複製了橢圓形辦公室和總統專用的「堅毅桌」。這座建於2001年的豪宅佔地近1萬2000平方公尺，讓屋主能體驗當「自由世界領袖」的感覺，成為愛國情懷與奢華生活的完美結合。

房地產經紀人Dewey Luang表示，這絕非一棟普通的房產，它象徵著美國夢。從各個角度觀看，包括空拍視角，這棟建築的外觀與美國白宮幾乎一模一樣。這座豪宅目前以3500萬美元（約新台幣11億元）的價格出售，其賣點不僅是豪華住宅，更是融合愛國情懷的建築藝術品。

南方白宮在2001年落成，從外觀到室內設計都仿照美國白宮打造。房地產經紀人Tiffany Powell強調，在美國除了真正的白宮之外，很難找到另一個擁有橢圓形辦公室的地方。這裡不僅有總統印章，還有與總統御用「堅毅桌」由同一家製造商所製作的複製品。

雖然建築精確還原了白宮特徵，但規模上仍有差距。相較之下，真正白宮的整體占地面積比這座「南方白宮」大上6倍。值得注意的是，美國聯邦法律並未禁止任何人打造自己的「白宮」，但地方建築法規會限制這類複製建築的規模大小。在美國，法律沒有明文禁止建造白宮複製品，這也代表在這片土地上，即使是全球權力中樞的象徵建築，也能成為一般人實現「美國夢」的方式。這座南方白宮完美展現了美國特有的自由精神與夢想追求。

