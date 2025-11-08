完美還原北捷踹嬤場面！台大高材生Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳 網：太敢玩了吧

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

因為在北捷優先席事件中「踹嬤」而爆紅的台大高材生「Fumi阿姨」，事隔一個月後受到台灣亞馬遜（Amazon）的邀請，為跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中大玩創意，完美還原「出腳名場面」以及名台詞「You can try one more time」。

台大高材生「Fumi阿姨」在亞馬遜宣傳影片中完美還原「出腳名場面」。（圖／亞馬遜全球開店IG）

片中可以看到Fumi阿姨再次穿上她鍾愛的三宅一生黑色長裙，手拿印有廠商標誌的袋子，重現事發當時遞袋和踹人的動作，影片還後製了捷運關門時的提示音效，徹底掌握名場面的細節，不過Fumi阿姨在作勢踢人後也立刻轉身笑說：「沒有啦開玩笑的～暴力是不對的喔。」

廣告 廣告

影片曝光後在社群上引發熱烈討論，讓大批網友紛紛留言笑稱：「太敢玩了吧！」、「姊太美了」、「紅了紅了，偶像有業配了」、「妳那皮膚狀態也太好了吧！羨慕死姊了」、「這個關門嗶嗶聲我笑出來」。Fumi阿姨本人也在貼文下方幽默回覆：「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死」。

更多FTNN新聞網報導

北捷「優雅小姐姐」貴氣行頭曝！一身「三宅一生」 揭踹飛嬤當日袋內商品

「踹飛阿嬤」北捷年輕人IG曝！ 台大畢業、穿「三宅一生」網讚：又帥又美

捷運椅子、立柱消失？「空間優化列車」上線 新設計引網熱議：不用搶座了

