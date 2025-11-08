完美還原北捷踹嬤場面！台大高材生Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳 網：太敢玩了吧
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
因為在北捷優先席事件中「踹嬤」而爆紅的台大高材生「Fumi阿姨」，事隔一個月後受到台灣亞馬遜（Amazon）的邀請，為跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中大玩創意，完美還原「出腳名場面」以及名台詞「You can try one more time」。
片中可以看到Fumi阿姨再次穿上她鍾愛的三宅一生黑色長裙，手拿印有廠商標誌的袋子，重現事發當時遞袋和踹人的動作，影片還後製了捷運關門時的提示音效，徹底掌握名場面的細節，不過Fumi阿姨在作勢踢人後也立刻轉身笑說：「沒有啦開玩笑的～暴力是不對的喔。」
影片曝光後在社群上引發熱烈討論，讓大批網友紛紛留言笑稱：「太敢玩了吧！」、「姊太美了」、「紅了紅了，偶像有業配了」、「妳那皮膚狀態也太好了吧！羨慕死姊了」、「這個關門嗶嗶聲我笑出來」。Fumi阿姨本人也在貼文下方幽默回覆：「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死」。
