完蛋了！館長直播賣中國酒 新北財政局：已進入行政調查程序

政治中心／劉宇鈞報導

館長秀出預計用於「直播帶貨」的中國品項，包括牙膏、酒等。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢日前在直播上預告，要用中國直播帶貨的模式在台灣帶貨，將推出台灣沒有的商品，他還展示一組中國威士忌禮盒，有網友質疑此舉違反《菸酒管理法》同時向政府檢舉。新北市政府財政局回信網友稱，該案已進入行政調查處理程序。

館長在今年1月22日的直播中秀出要販售的商品，包含牙膏、洗面乳等品項，他隨後拿出威士忌，規劃要以兩罐一組方式販售，同時展示附贈的玻璃杯與酒壺，「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜」。

前民進黨桃園市議員王浩宇23日發文說，「大壯。昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。已檢舉，最重罰50萬」。

對於相關爭議，館長23日開直播時回應，青鳥在Threads上面說要檢舉他、說他拿酒，「我跟你講，那個不是酒、那個是紅茶」，是用空瓶裝紅茶，青鳥要去檢舉他沒有放警語，但那個就不是酒啊，而且他也沒有要在台灣賣。

新北市政府財政局回信網友稱，該案已進入行政調查處理程序。（圖／翻攝自「噁名昭彰」臉書）

臉書粉專「噁名昭彰」今（31）日貼出一封新北市政府財政局的回信，文字內容為「您於115年1月27日向財政部國庫署檢舉Youtube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序」。

