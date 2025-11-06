完食惜食，廚餘減量！竹縣盤點學校午餐，吳旭智籲機動調整菜量菜色

【民眾新聞網方健龍新竹報導】針對學童午餐品質與廚餘量高的問題，新竹縣議員吳旭智近日提案要求教育局重新盤點學校午餐的「滿意度」與「廚餘量」。新竹縣府教育局今（6）日特別安排中午時段，由局長楊郡慈偕同相關人員前往轄內國中實地關心與試吃午餐，議員吳旭智也親自到場了解實際供餐狀況，並對未來午餐品質穩定提出訴求。

議員吳旭智與教育局長楊郡慈今天在現場親自試吃中央廚房供應的午餐，並深入班級詢問學生最喜歡哪一道菜色，同學們一致指向使用在地食材烹煮的高麗菜，直呼「口感清脆、味道良好，是當天最愛」。吳旭智強調，關鍵在於如何維持供餐品質的「穩定性」，及建立讓「學生意見即時反映」並能「即時調整」的有效機制。

廣告 廣告

吳旭智指出，午餐的運送環節也是品質維護的重點。由於目前有些學校採用中央廚房供餐模式，菜餚在運送過程中如何有效維持溫度，確保學生食用時的最佳口感與衛生安全，是現場必須對廠商要求的環節。教育局長楊郡慈也要求在運送過程，要能檢測溫度，確保送到孩子口中的是熱食。

教育局與民意代表也實地了解學校針對廚餘減量的做法，針對過去廚餘量太多的問題，各班級透過機動調整班級菜量、師長鼓勵及菜色調整等措施因應，經過兩週的執行，學校的廚餘量從原本將近兩桶的量，降低至不到一桶。

吳旭智強調，未來希望可以朝：一、建立各校廚餘數量的追蹤機制，將滿意度與廚餘量納入評核；二、讓學生代表有更多參與菜單設計與菜色討論的機會。透過雙向的溝通，除了讓菜色更符合孩子們的期待，也能在過程中傳達珍惜食物、推動「完食惜食」的觀念。

《圖說》議員吳旭智與教育局長楊郡慈現場試吃學校午餐。（圖／吳旭智議員辦公室提供）