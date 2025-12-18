宏于轉型智慧電力整合商 營收獲利續創新高

【記者柯安聰台北報導】台灣智慧電力系統領導廠商—宏于電機（7869）將於12月22日登錄興櫃。受惠台電強韌電網計畫及全球AI算力爆發對電力設備的強勁需求，宏于電機2024年營收30.7億元，每股盈餘9.97元，2025上半年營收，17.1億元，每股盈餘6.81元，較2024上半年成長35%/58%，創下歷史新高，近5年營收年複合成長率（CAGR）達21%，展現強勁的營運爆發力。



成立於1987年的宏于電機，近年積極進行數位轉型，從傳統配電盤製造廠升級為「智慧電力系統整合商」。公司佈局「智能電力」、「電力導體」與「能源系統」三大事業群，並與施耐德（Schneider）、三菱、士電等國際大廠策略聯盟，透過「品牌櫃」策略結合自主研發的「iPanel電力雲」系統，成功建立技術護城河。其中，宏于更是全台首家配電盤通過國家級「耐震7級」測試的廠商，不僅符合IEC 61439國際標準，更精準對接高科技廠房對電力安全的高規格需求。







（圖）左至右：詹煜碩永續長、王基政智能電力處處長、詹家榮董事長、陳英傑財務長、謝世澤特助



面對AI資料中心（Data Center）的高耗能與高穩定性需求，宏于總經理詹家榮指出，公司已超前部署。宏于推出適合戶外快速建置的「預製型貨櫃變電站」，解決AI資料中心的快速建廠需求，此外更與施耐德合作製造的Okken低壓配電櫃，鎖定Google、Microsoft等雲端大廠及半導體供應鏈需求。而宏于更將AI技術導入配電盤，其「iPanel電力雲」系統能透過大數據分析進行故障預判與壽命預測，可降低客戶50%的維運人力成本，成為這波AI基礎建設浪潮中的關鍵受惠者。



在海外市場方面，宏于正加速全球化佈局。看準東南亞製造業崛起及智慧電網需求，宏于已斥資500萬美元於越南興安省設廠，預計2026年第1季正式投產。該廠將作為宏于的海外生產重鎮，並以此為基地拓展東南亞市場。同時，公司也透露正著手申請UL認證，積極評估進軍北美市場，以滿足客戶建立「非紅供應鏈」的迫切需求。



展望未來，在AI資料中心以及全球電網大基建的需求全面爆發下，電力的穩定、電網韌性將成為企業與公共建設的剛性需求，宏于電機未來可期。（自立電子報2025/12/18）