宏仁中學創校一甲子 黃敏惠以傑出校友獻上祝福
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義市天主教宏仁中學前身「宏仁女中」創校於1966年，今年邁入一甲子。校方（20）日舉辦「宏仁六十・築夢踏實」60週年校慶暨校友會成立活動，市長黃敏惠以畢業校友，同時也獲選拔為第一屆傑出校友身分親自出席校慶開幕式，為母校獻上最誠摯的祝福。
黃敏惠市長表示，回到宏仁中學深深感受到師長、同學、校友與團隊長年累積的力量，並感謝宏仁扎實而深厚的教育養分，不僅培育出遍布百工百業的傑出人才，也形塑出重感情、重道義的校園精神。近年宏仁女中配合學校法人化重組董事會，更名為『宏仁中學』，擴大招收男生，邁入嶄新階段。但無論時代如何變遷，宏仁始終是校友共同的家。
市長在致詞尾聲帶動全場合唱校歌，笑稱自己其實「唱歌不好」，但歌聲一響便勾起過往回憶，想起曾在老師指導下演唱〈紅豆詞〉卻不慎走音的趣事。正因宏仁教育與師長的陪伴與栽培，即使歌聲未必完美，仍願意自在地與大家一同歌唱，傳遞最真摯的情感與感恩之心，祝福宏仁六十週年生日快樂。
教育處長郭添財指出，宏仁中學辦學績效卓著，學生在學業、才藝與品德各方面表現亮眼，語文競賽、合唱團與科展成果豐碩，是嘉義市深具代表性的優質私立中學。
宏仁中學校長吳芝儀表示，校友會亦於校慶當日正式成立為社團法人，期盼凝聚校友力量，攜手支持母校發展，成為嘉義市教育體系中最閃耀的亮點。宏仁中學六十年來秉持全人教育精神，與時俱進推動雙語教學、國際教育與數位學習，培育學生兼具品格、能力與國際視野，持續為社會培育優秀人才，邁向下一個璀璨的60年。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 103
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 1
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 10 小時前 ・ 8
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
MLB／虧！道奇球星弗里曼出售洛城起家厝 慘賠4千多萬元
洛杉磯道奇隊球星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）和他的妻子喬西（Chelsea Freeman）在近期以645萬美元（約新台幣2億元）的價格，出售了他們在洛杉磯的房子。據了解，...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 283
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 6 小時前 ・ 1
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 149
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 53
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 8 小時前 ・ 6
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 101