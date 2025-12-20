宏仁中學創校一甲子 黃敏惠市長以傑出校友身分親自獻上祝福

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市天主教宏仁中學前身「宏仁女中」創校於1966年，今年邁入一甲子。校方今（20）日舉辦「宏仁六十・築夢踏實」60週年校慶暨校友會成立活動，市長黃敏惠以畢業校友，同時也獲選拔為第一屆傑出校友身分親自出席校慶開幕式，為母校獻上最誠摯的祝福。

黃敏惠市長表示，回到宏仁中學深深感受到師長、同學、校友與團隊長年累積的力量，並感謝宏仁扎實而深厚的教育養分，不僅培育出遍布百工百業的傑出人才，也形塑出重感情、重道義的校園精神。近年宏仁女中配合學校法人化重組董事會，更名為『宏仁中學』，擴大招收男生，邁入嶄新階段。但無論時代如何變遷，宏仁始終是校友共同的家。

黃敏惠市長在致詞尾聲帶動全場合唱校歌，笑稱自己其實「唱歌不好」，但歌聲一響便勾起過往回憶，想起曾在老師指導下演唱〈紅豆詞〉卻不慎走音的趣事。正因宏仁教育與師長的陪伴與栽培，即使歌聲未必完美，仍願意自在地與大家一同歌唱，傳遞最真摯的情感與感恩之心，祝福宏仁六十週年生日快樂。

教育處長郭添財指出，宏仁中學辦學績效卓著，學生在學業、才藝與品德各方面表現亮眼，語文競賽、合唱團與科展成果豐碩，是嘉義市深具代表性的優質私立中學。

宏仁中學校長吳芝儀表示，校友會亦於校慶當日正式成立為社團法人，期盼凝聚校友力量，攜手支持母校發展，成為嘉義市教育體系中最閃耀的亮點。宏仁中學六十年來秉持全人教育精神，與時俱進推動雙語教學、國際教育與數位學習，培育學生兼具品格、能力與國際視野，持續為社會培育優秀人才，邁向下一個璀璨的60年。

圖說：嘉義市天主教宏仁中學今年邁入一甲子。校方今（20）日舉辦「宏仁六十・築夢踏實」60週年校慶暨校友會成立活動，市長黃敏惠以畢業校友，同時也獲選拔為第一屆傑出校友身分親自出席校慶開幕式，為母校獻上最誠摯的祝福。（記者吳瑞興翻攝）