宏偉展翼關懷行動 捐贈善款

▲南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝感謝宏偉珠寶總經理陳榮華偕同大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技董事長陳保孝推動展翼關懷行動捐善款。（記者李嘉祥攝）

有感於特教學生在校需要較多支持，宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華、大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技董事長陳保孝三人捐贈臺南市廿三所學校三百四十九萬五千元，作為進用特教學生助理人員使用，協助特教學生在校生活及學習，十四日並於市府舉辦「展翼關懷行動」捐贈儀式，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝代表接受並回贈感謝狀。

宏偉珠寶在地耕耘卅五年，總經理陳榮華以父母名義各捐贈一輛復康巴士，體恤特教學生推動展翼計畫，連續二年捐贈累計達五百萬元以上，資助廿三所學校進用特教學生助理人員協助特教學生在校生活及學習。大心律師事務所律師黃睦涵曾獲遴選為法務部司法官學院導師，國棋科技董事長陳保孝曾於新冠肺炎疫情期間與友人合資捐贈二千五百片面罩予市警局，二人應陳榮華邀請各認養二校進用特助員經費。

黃偉哲市長表示，市府希望中度及輕度特教生能回歸一般班級，但在融入過程中需額外協助及充足的經費支持，感謝宏偉時尚珠寶、國棋科技等愛心企業挹注經費；市府會妥善運用於特教助理人力補強，確保特教學生在充滿關懷支持的環境學習成長。

鄭新輝局長說明南市一一四學年度第一學期有七七三二名特殊生，當中有約一千六百七十名學生提出申請特教學生助理人員服務，一年所需超過一億元，費用龐大，感謝陳榮華等三人挹注經費支持，未來也會持續爭取經費，提供更多特助員服務助特教學生學習。