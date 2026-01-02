宏其婦幼醫院完成世代交棒 郭信宏醫師接任院長領航永續

創辦人張紅淇院長將院長職責交棒給郭信宏醫師，宣示醫院邁向嶄新里程碑。





宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院2日上午10時，於10樓國際會議廳舉行「院長交接典禮」，在桃園市長張善政、衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容，以及多位民意代表與醫界賢達的見證下，正式由創辦人張紅淇院長將院長職責交棒給郭信宏醫師，宣示醫院邁向嶄新里程碑。

典禮簡單而隆重，張紅淇院長於致詞中細數宏其從診所茁壯為區域標竿婦幼醫院的歷程，並以「世代交替、卓越領導、持續創新、再登高峯」十六字箴言贈予新任院長。他強調，接班人需兼具「創業家精神」與「守成者智慧」，並在人才領導、醫療品質、人文關懷與永續視野上堅持不懈，方能帶領宏其迎向未來挑戰。

宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院，於10樓國際會議廳舉行「院長交接典禮」。

新任院長郭信宏醫師致謝時表示，接任院長是榮譽更是責任。郭院長分享其醫者初心源於對守護婦女健康的堅持，曾任林口長庚內視鏡科助理教授級主治醫師的他，致力於將婦科手術傷口極小化，更在宏其創下達文西手術 100% 成功率及台灣領先的海扶刀消融率數據。

郭院長強調，未來將以「宏其醫院 2.0」品牌，落實創辦人張紅淇院長的期許：包括莫忘照顧婦女的初心、在手術技術上追求卓越、在服務上以人為本，並在診斷上科技為用。他表示，未來將導入 3D 子宮鏡與無痛輸卵管檢查等尖端科技，提升病人安全，並積極培育人才、給予同仁發揮舞台，守護中壢鄉親及全台婦女同胞的健康。

張市長讚許宏其醫療團隊的專業照護並與貴賓合影。

觀禮貴賓桃園市長張善政肯定宏其婦幼醫院長期對桃園地區婦幼醫療的貢獻，並期許在新院長的領導下，持續提供優質、溫馨且創新的醫療服務，成為市民最堅實的健康後盾。

典禮結束後，張善政市長在張紅淇創辦人及郭信宏院長的陪同下，特別前往產後病房探視於元旦日誕生的「宏其寶寶」及辛苦的產後媽咪。市長親自送上賀禮與祝福，恭賀家屬喜迎新生命，並慰問媽咪們的產後恢復情況。現場洋溢著溫馨歡樂的氣氛，新生兒宏亮的哭聲彷彿也為醫院的世代交替獻上祝福。

張市長特別前往產後病房探視於元旦日誕生的「宏其寶寶」及辛苦的產後媽咪。

張市長表示，在元旦這個充滿希望的日子迎接新生命別具意義，他讚許宏其醫療團隊的專業照護，讓每個家庭都能安心在此迎接人生喜悅。

大合照。

交接典禮在溫馨與祝福的氛圍中圓滿完成，象徵宏其婦幼醫院在穩固的基礎上，開啟傳承與創新並進的新篇章。在新任院長郭信宏醫師的領導下，宏其將繼續守護桃園地區婦幼健康，創造更多幸福與感動。

