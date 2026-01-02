宏其婦幼醫院院長交接 張善政期勉攜手打造婦幼健康城市

宏其婦幼醫院院長交接，張善政市長期勉攜手打造婦幼健康城市。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二日出席「宏其婦幼醫院院長交接典禮」。張善政表示，桃園市一日共迎來七十七位「元旦寶寶」，顯示市民對桃園整體生育環境與醫療量能具高度信心，市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。

張善政指出，宏其婦幼醫院長期深耕桃園婦幼醫療領域，持續精進醫療設備與專業服務，為市府推動婦幼健康政策的重要夥伴，期勉新任院長郭信宏醫師在既有良好基礎上，持續強化婦產科、兒科及相關專科服務量能，與市府一同將桃園打造為安心生養的婦幼健康城市。

宏其婦幼醫院創院院長張紅淇表示，張善政重視婦幼政策，率先成立全國首個「婦幼局」，透過制度化、專業化的政策支持，為第一線醫療院所提供穩定後盾，也讓醫療團隊能更專注於臨床照護與服務品質提升。宏其婦幼醫院未來將持續配合市府政策方向，深化在地服務，為桃園婦幼健康把關。

新任院長郭信宏表示，未來將延續宏其婦幼醫院以病人為中心的核心精神，結合先進醫療科技與溫暖細緻的照護服務，並與市府及各界攜手合作，守護婦女與孩童的健康，為提升城市整體醫療照護品質貢獻一份心力。

衛生局表示，宏其婦幼醫院在婦產科、兒科及產後支持服務等面向，長期展現高度專業與人文關懷，是市府推動婦幼健康政策的重要合作夥伴。未來市府將持續與本市各醫療院所深化合作，共同建構更完善、具韌性的婦幼健康照護網絡。

包括市議員張肇良、彭俊豪、魏筠、市府衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容、中壢區長李日強、宏其婦幼醫院創院院長張紅淇、新任院長郭信宏等均一同出席。