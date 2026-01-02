宏其婦幼醫院院長交接 張善政見證肯定

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院於今（2）日舉行院長交接典禮，在桃園市長張善政、衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容，以及多位民意代表與醫界賢達的見證下，正式由創辦人張紅淇院長將院長職責交棒給郭信宏醫師，宣示醫院邁向嶄新里程碑。

張善政主持新舊院長交接典禮，除了肯定宏其醫療團隊外，也對於昨日誕生的77位元旦寶寶給予祝福。他表示，宏其婦幼醫院去年一年誕生1521位寶寶，除了林口長庚醫院外，是桃園市出生率最高的醫院；今年在這裡誕生的元旦寶寶有16位，人數是最多的，是一家值得信賴婦幼醫院。

廣告 廣告

張紅淇於致詞中細數宏其從診所茁壯為區域標竿婦幼醫院的歷程，以「世代交替、卓越領導、持續創新、再登高峯」16字箴言贈予新任院長。他強調，接班人需兼具「創業家精神」與「守成者智慧」，並在人才領導、醫療品質、人文關懷與永續視野上堅持不懈，方能帶領宏其迎向未來挑戰。

新任院長郭信宏曾任林口長庚內視鏡科助理教授級主治醫師，致力於將婦科手術傷口極小化，在宏其創下達文西手術100% 成功率及臺灣領先的海扶刀消融率數據。他表示，未來將以「宏其醫院 2.0」品牌，落實創辦人張紅淇院長的期許，包括莫忘照顧婦女的初心、在手術技術上追求卓越、在服務上以人為本，並在診斷上科技為用。

桃園市長張善政主持宏其婦幼醫院新舊院長交接典禮。（記者鄧榮坤攝）