宏匯再開6千坪商場！預計「這年」開幕，營收潛力上看25億元

宏匯集團在新北市布局再下一城。宏匯於26日正式與新北市政府簽署「機捷A3三重轉運站及停車場新建營運及移轉案」，總投資額高達新台幣86億元，預計今年底動工、2030年完工啟用。該案為新北市大型BOT複合開發計畫之一，未來將整合轉運、商辦、飯店與零售商場功能，成為新北首座結合公共運輸與商業機能的交通樞紐。

宏匯集團董事長許崑泰指出，A3園區位於機場捷運與環狀線雙軌交會處，距離宏匯廣場本館僅三分鐘車程，將成為新莊的重要流量節點。

「這不只是轉運站，而是新商圈的起點。」許崑泰強調，該案可突破傳統「新三蘆五泰」地域限制，吸引全台及國際觀光客導入，打造兼具觀光與樓生活功能的多元城市新核心。

二館主打轉乘與國際客群，七成餐飲導向

據宏匯廣場執行董事柯愫吟說明，A3園區同時規畫為「宏匯廣場二期」，商場面積約6,000坪，業種結構將以餐飲為主，占比高達七成，其餘為時尚與高機能生活商品。

二館將結合飯店與商辦空間，鎖定30至40歲年輕族群、商務旅客及國際旅人，以「快速便利、餐飲體驗」為主軸，營收潛力上看25億元。

她指出，未來將透過接駁巴士串聯新莊本館與A3二館，形成互補分流的雙館格局：「想逛街體驗的到本館，趕時間轉乘的留在二館。」二館預計於2029年後加入營運，屆時宏匯百貨整體業績可望推升至85億元，持續朝百億大關邁進。

本館穩健成長、改裝助攻消費升級

宏匯廣場本館於2025年完成118家品牌調整後，全年營收達53億元、年增6%；今年持續進行樓層改裝與業態升級，目標營收59億元、年成長12%。

柯愫吟表示，AI與半導體帶動的景氣復甦將延續至民間消費，「零售業沒有悲觀的權利」，宏匯將以商品力與空間體驗為核心，持續提升消費價值。

新北開發熱區再成形，BOT案成零售與城市共榮新模式

新北市長侯友宜指出，A3轉運站案是市府積極推動的交通與商業共構示範，未來將改善新莊地區停車與轉乘問題，帶動周邊商辦與觀光發展。目前新北共有36個捷運聯開案正在推動，其中高達1,000億元的十四張聯開案同樣有宏匯集團參與。

隨著A3案、十四張案與宏匯廣場雙館成形，新北百貨與交通節點開發正形成全新商圈格局。宏匯集團也從單一百貨經營者，逐步轉型為「城市生活開發商」，以商場、旅館與轉運站整合的複合型開發，開啟新北商業成長的下一個十年。



