宏匯廣場前斑馬線「超長裂縫」 工人今早全面檢修恢復

27日晚間全台發生有感地震，北台灣震感強烈，在新北市新莊宏匯廣場前的斑馬線上，民眾驚見一條明顯的長裂痕，一路延伸至馬路對面。目擊民眾表示，每日行經此處皆未見異常，震後卻突然出現龜裂，令人憂心。目前相關單位已緊急到場勘查，釐清裂痕是否為地震直接造成，並提醒用路人經過時務必注意安全。

除了路面龜裂，位於新莊丹鳳高中前的龍安天橋也傳出損壞。天橋外牆紅磚因劇烈搖晃大面積剝落，碎塊散布在樓梯上。警方迅速到場拉起封鎖線，相關單位正趕在上課日前清理完畢，並將進一步檢測陸橋結構安全。

宏匯人行道裂縫，今早已有稍微補過噴漆標示。（圖／東森新聞）

此外，板橋一名住戶透過監視器記錄下「生死一瞬間」。屋主剛經過家門口不到60秒即發生地震，回頭一看，磁磚與水泥塊瞬間砸落滿地，直呼差點沒命。另一段居家畫面則令人動容，地震當下一對在客廳休息的父母，第一時間衝進房間，以肉身護住兩名熟睡的幼童，展現守護孩子的本能。

本次地震亦造成新北板橋及新店地區發生電梯受困意外，所幸經警消救援，受困民眾皆已平安脫困。

