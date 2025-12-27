宏匯廣場美麗新影城突停業！留言區畫風突變成「許願池」

位於新莊宏匯廣場內的美麗新影城於12月22日無預警宣布停止營業，消息一出引發廣泛討論。影城在聲明中提到，這是個「極其艱難且心痛的時刻」，並感謝消費者長期以來的支持。宏匯廣場方面則表示，影城的突然停業對商場的日常運營造成一定影響，並向受影響的消費者表達歉意。

位於新莊宏匯廣場內的美麗新影城於2025年12月22日無預警宣布停止營業。（圖/翻攝自Google Maps)

宏匯廣場在其官方社群平台上發文指出，雖然與影城營運方多次協調，但最終未能達成共識。儘管如此，商場強調這一變動不會影響整體營運品質，並透露目前正積極尋求新的合作夥伴，計畫引進更多元化且具吸引力的品牌，以期望能夠滿足消費者的需求並贏回信任。

此消息引發大量網友討論，許多人在社群媒體上表示對影城的關閉感到惋惜，同時也對未來進駐的品牌寄予期待。此事件也引發網友熱烈討論，許多人表示，影城對於當地居民來說非常重要，希望能夠盡快恢復相關服務。還有人敲碗許願能夠招募有IMAX大銀幕的影城品牌進駐，並提出能夠招商如誠品書店、鼎泰豐、春水堂、響食天堂、大創等熱門品牌。

宏匯廣場最後在聲明中表示：「我們深信，每一次的轉身都是為了下一次更美好的遇見。請給我們一點時間，我們將以更好的面貌，重新贏回您的信任及支持。」

