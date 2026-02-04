宏匯廣場義式餐廳爆食物中毒 10名顧客吃到上吐下瀉

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

知名連鎖義大利麵餐廳爆出食安問題！有民眾上個月29號到新北市新莊宏匯廣場的餐廳用餐，隔天一家三口陸續出現發燒、腹瀉等症狀，女兒更是燒到熱痙攣住院至今，醫院檢查後，發現疑似是食物不乾淨，所引起的沙門桿菌感染。

用餐時間，餐廳卻空蕩蕩，一個客人也沒有，只剩員工忙著清潔打掃，因為餐廳爆出食安問題。民視記者洪巧璇：「知名連鎖義大利麵的分店，發生多人食物中毒事件，初估有10人身體不適，而店家也宣布，暫停營業一天，將會全面進行清潔消毒。」上個月29號，民眾一家四口到新莊宏匯廣場4樓的義大利麵店用餐，隔天先生出現發燒、畏寒、腹痛、水洩，女兒更嚴重，燒到熱痙攣住院，雖然媽媽病情輕微，但也有發燒，除了三個月大的嬰兒沒有症狀之外，其他人都被驗出是沙門桿菌感染。

宏匯廣場義式餐廳爆食物中毒 10名顧客吃到「上吐下瀉」（圖／民視新聞）餐廳行銷部經理邱曉君：「本公司對此深表關切，並向顧客致上誠摯的歉意，目前本公司已全力配合，相關主管機關單位進行調查，釐清發生原因。」誇張的是這還不是個案，社群發文底下，不少網友留言說吃完也出現發燒腹瀉的情況。醫師也提醒如果食物不乾淨，就很有可能感染沙門氏桿菌。耕莘醫院肝膽腸胃科主治醫師吳秉修：「沙門氏菌的感染大部分都是因為食物保存的問題，它的途徑是一種糞口傳染，衛生習慣如果不好的話，食物不清潔，吃到的話就會容易引起沙門氏菌的感染，在食物方面也要注意，有些是諾羅病毒引起的。」

宏匯廣場義式餐廳爆食物中毒 10名顧客吃到「上吐下瀉」（圖／民視新聞）衛生局稽查餐廳，如果複驗不合格就會開罰最高2億元罰鍰，畢竟吃出食安問題，餐廳責無旁貸。

