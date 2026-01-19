宏匯廣場親子廁所"夾傷3歲童" 家長質疑防夾失靈

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

上周末，有民眾帶孩子到新北市宏匯廣場地下二樓的無障礙親子廁所，換完尿布、準備離開時，自動門打開瞬間，竟然夾傷三歲孩童的手，家長情急之下，只能用蠻力將門扳開，質疑防夾裝置失靈！業者表示，友善廁所依相關法規、配置防夾機制，並向當事人致歉，承諾在農曆年前，會全面改善。

家長簡先生：「我看你的手手，還會不會痛？」三歲男童的右手虎口上，有一道約5公分的紅腫傷痕，痛到一整晚都睡不好，當爸媽的更是心疼，怎麼樣也沒想到，一家人周末去新北市宏匯廣場，卻發生驚魂記！

廣告 廣告

宏匯廣場親子廁所「夾傷童手」 家長質疑自動門防夾失靈

宏匯廣場親子廁所"夾傷3歲童" 。（圖／民視新聞）

民視記者陳堯棋：「當時換完尿布後，小朋友來到門邊等待家長開鎖，沒想到家長一開門之後，自動門沒感應到小朋友，直接將手捲了進去。」家長簡先生：「(手)壓住的當下，那個電動門它沒有回彈，就是它的防夾裝置，不知道是有裝還是沒裝，不知道是有沒有作用，最後是我用，直接我用蠻力 直接把門扯開，才把小朋友的手扯出來。」家長質疑，無障礙親子廁所的防夾裝置失靈。實際回到現場測試，門頂的感應裝置正常，遇到夾人就會反彈，但仔細一看，門縫間距過大，無論大人、小孩，一旦手掌靠牆，就可能變成受害者。業者回應，友善廁所皆依相關法規、並配置防夾機制，但孩童使用過程不慎夾傷，深表歉意。

宏匯廣場親子廁所「夾傷童手」 家長質疑自動門防夾失靈

宏匯廣場親子廁所"夾傷3歲童" 。（圖／民）

家長簡先生：「這次主要的訴求就是，想要讓他們注重這個公安的問題，或許有可能還會有下一個小朋友，或者是身障朋友發生這樣的意外，希望他們全面的去檢測，他們整棟大樓的身障廁所的防夾裝置，或者裡面的硬體設備等等。」新北工務局使用管理科股長林兆鴻：「親子廁所相關法令上，是沒有針對自動門要有防夾功能的規定，但是在無障礙廁所的設置標準是有規定的，相關的法令落差，我們會再提中央去做研議修法。」依據現行建築法規，親子廁所防夾措施，無法可管。但業者承諾，會在農曆年前，把整棟13間友善廁所門縫，全面加裝軟墊，避免意外再發生！

原文出處：宏匯廣場親子廁所「夾傷童手」 家長質疑自動門防夾失靈

更多民視新聞報導

4.7星早餐店「老闆病倒了」！鐵門全是1物暖哭萬人

洪榮宏攝護腺手術後仍需尿布！夜尿頻尿非小事 小心是攝護腺腫大

工作24年年終只領3600元！律師曝「2例外」可討回

