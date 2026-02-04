宏匯廣場餐廳疑爆沙門氏菌 業者：自主停業清消

新北市 / 綜合報導

食安消息來看到，有客人到新北新莊的宏匯廣場，裡面一家連鎖義式餐廳用餐，結果一家四口吃完，有三人都發燒、腹瀉！其中三歲的女兒嚴重到住院，還驗出有沙門桿菌，甚至還有其他組客人，也爆出類似症狀。針對這個情況，業者除了致歉、也承諾會配合調查，並在今(4)日，自主停業一天。

整塊漢堡排堆在義大利麵上，撒上滿滿乳酪絲超誘人，端出招牌菜的這家連鎖義式餐廳，卻有客人用餐吃到疑似食物中毒。事發就在品牌新開幕，不到兩個月的全新分店。

有客人一家四口在1/29，前往新莊宏匯廣場用餐，在這家義式餐廳吃完飯後，爸爸在隔天反覆畏寒，發燒腹痛拉肚子，媽媽的症狀也很類似，最嚴重的是大女兒，嘔吐腹痛還發燒到熱痙攣，持續住院中醫生說，疑似是「沙門氏菌」感染，全家都因為急性腸胃炎掛病號。

出現身體不適症狀的，還不只一位，冰箱照片，外界質疑是否是地下室，這一整排的冰箱造成食安破口，業者解釋是因為年假期間，物流暫停配送，這裡提供食材暫時存放。

衛生局也說若冷凍冷藏櫃，有交叉汙染的疑慮，會要求業者限期改善，複查沒改正的話，可依照違反食安法，最高開罰2億元。

新北市衛生局食藥科科長楊舒秦：「另抽驗凱撒沙拉，檢驗衛生標準，倘經檢驗不符規定，經命限期改正，複抽仍不合格，可依違反食安法第17條之規定，處新台幣3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。」

針對疑似食物中毒疑雲，業者除了致歉之外，也承諾會全力配合，主管機關的調查，4日自主停業一天，全面清潔消毒，作為預防性的措施，杜絕類似狀況再度發生。

