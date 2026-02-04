宏匯廣場「貝里尼」爆發燒腹瀉 衛生局回應

▲新北衛生局稽查宏匯廣場義式餐廳貝里尼。（圖／新北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 有民眾上個月29日前往新北市宏匯廣場義式餐廳貝里尼（Bellini Pasta Pasta）用餐，但出現發燒、嚴重畏寒及腹痛等症狀。新北市衛生局表示，接獲疑似中毒通報後，也派員前往稽查，目前針對「凱撒沙拉」檢驗衛生標準，若複查仍違規，可處新台幣3萬以上、300萬以下罰鍰。

有民眾在Threads發文提到，在新莊宏匯義大利料理餐廳用餐後，3人都急性腸胃炎，有發燒、腹瀉、嚴重畏寒等，經醫院檢疑似是沙門氏菌感染。且疑似超過10人出現症狀

廣告 廣告

新北市衛生局昨（3）日接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往稽查，針對個人衣物置於作業場所等不符規定處，已命業者限期改正，若屆期複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項之規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另新北市衛生局抽驗凱撒沙拉檢驗衛生標準，並表示，若經檢驗不符規定，經命其限期改正，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新竹、台南3家「營養午餐團膳業者」挨罰！食藥署稽查垃圾桶亂放

立春犯春睏！中醫教「醒腦養肝」3招：按1穴位還可補氣血

衛福部重大組改！將成立「婦女發展及保護服務司」