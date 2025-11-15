宏匯成美食聚落！「5間話題餐廳」齊登場 12月再開甜點店、牛排店

宏匯廣場邁入開業第五年，除了以周年慶折扣刺激購物動能，今年更將策略焦點轉向「餐飲引流」。自11月6日起，包括「牛喜」、「PRESERVE」、「炒湘湘」、「撈王」、「大戶屋」五家新餐廳接力開幕，帶來火鍋、湘菜、早午餐、日式定食等多元業態組合，進一步強化「一站式生活消費中心」定位。

「火鍋雙雄」登場，瞄準冬季聚餐與個人鍋市場

在年底氣溫轉冷、火鍋需求旺季之際，宏匯廣場導入2大強勢鍋物品牌，分別是「牛喜」與「撈王」，形成火鍋雙引擎效應。

「牛喜」主打一人壽喜燒與水炊鍋的個人化體驗，以九州、關西風味湯底搶攻小資與獨食族市場；「撈王」則以濃厚湯底與高客單價策略切入中高端聚餐族群，開幕優惠結合「88折＋買一送一券」帶動首波來客。

兩品牌皆為新北首店，意味宏匯廣場正積極吸引北市消費外溢人口，藉獨家品牌創造差異化競爭力，強化館內業種平衡與客層多元。

新潮湘菜、早午餐品牌搶攻年輕客群，「體驗導向」成招商新語言

除火鍋外，「炒湘湘」與「PRESERVE」兩家餐廳代表另一個招商方向，以「體驗」與「拍照打卡」為核心的年輕化品牌策略。

「炒湘湘」以爆炒香辣料理結合快節奏出餐模式，主打社群打卡與聚餐市場；「PRESERVE」則以酪梨為主題打造輕奢早午餐形象，透過限量贈品、IG活動等手法，提升開幕熱度。

家庭餐飲需求仍穩，「大戶屋」強化家庭客回流效應

針對穩定的家庭與上班族市場，宏匯廣場引進日本連鎖品牌「大戶屋」，補強中價位平價餐飲空缺。其定食商品與健康導向形象，與周邊住宅、辦公商圈的客層高度契合。

開幕期間推出「人氣定食組合優惠價988元」活動，預期將有效提升午晚餐時段人流。宏匯的餐飲招商版圖藉此涵蓋個人鍋物、家庭定食、創意湘菜、早午餐及中高端火鍋，形成「全時段、多族群」的消費鏈條。

年底再添甜點與義式品牌，宏匯餐飲版圖再擴張

宏匯廣場預告12月將再迎來3家新品牌進駐，包括人氣甜點「不二弄咖啡」、義日混搭餐廳「貝里尼 Bellini Pasta Pasta」、以及西餐名店「朵頤牛排」。

據商場內部評估，餐飲占宏匯廣場總營收的4成，成為帶動全館業績的重要引擎。



