宏匯、愛山林與甲山林聯手 打造總銷2500億元、全台最大捷運開發案
全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」昨（27）日舉行簽約儀式，新北捷運局長李政安與環宇上城董事長許崑泰，在新北市長侯友宜的見證下，順利完成簽約。該開發案預計透過TOD模式，打造為逾25萬坪的結合商辦、住宅、商場的複合型建築，總銷金額上看2,500億元。
該案由宏匯公司、愛山林建設（2540）及甲山林建設共同組成環宇上城投資，簽訂投資契約並執行，基地約14.3公頃，規劃成2區，皆可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。
宏匯公司董事長許崑泰表示，本開發基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。
另基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。
宏匯集團日前宣布將在機場捷運A3站新北產業園區設置第2個百貨據點，對於未來是否持續展店，許崑泰表示仍在評估中，「若條件成熟就會推進，需看天時地利人和」；至於十四張開發案是否規劃宏匯廣場進駐，目前尚未確定，須依政府與投資方的分配結果而定。
許崑泰表示，只要開發案符合「蓋得起、賣得掉、租得掉」3條件，就會積極評估投資，並看好商用不動產前景，未來將持續關注捷運聯開與都更案，並依個案條件投入。
被問及房市看法，甲山林集團董事長祝文宇表示，房價上升主要受建造成本推高影響，台北市每坪營建成本已接近30萬元，加上近期「廢土之亂」使土方費用暴增5到6倍，恐衝擊房市低價區域。不過，他認為供應過剩地區的部分預售屋價格已回到2、3年前水準，對購屋者仍是進場良機。
祝文宇指出，由於大台北地區素地有限，建商多轉向都更、危老或捷運聯開案，但程序繁瑣、整合成本高，與其耗費心力，不如捷運開發案，可免去整合的流程、提高營運效率。
