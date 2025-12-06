宏國哭哭！台灣白蝦外交超狂 這4國前10月進口額超越去年整年

國際中心／游舒婷報導

宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現雪崩式下滑。而根據最新統計數據顯示，瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜、沙烏地阿拉伯等4國的白蝦進口額已經超越去年，展現出台灣「白蝦外交」的鈔能力。

台灣展現白蝦外交，4國的白蝦進口量前10個月已經超越去年。（圖／資料照）

根據統計，今年前10月台灣白蝦進口市場版圖出現明顯變化，總進口額達1.74億美元、年增6％，進口量也成長至2.56萬噸。最大亮點是供應國排名大洗牌，巴拿馬以6708萬美元、年增40％的亮眼成績躍升為第一大進口來源國，不僅正式超越厄瓜多，也在前10月就超過2024年全年的進口規模。

其他如瓜地馬拉、尼加拉瓜與沙烏地阿拉伯的白蝦出口至台灣也全面成長，進口額皆超越去年整年。

而宏都拉斯在與台灣斷交後，白蝦出口量急速下降。宏國今年前10月對台出口僅剩1383萬美元、較去年衰退16.8％，與斷交當年同期的6970萬美元相比，更是重挫80％，從昔日最大供應國跌落至第4名。相較其他國家的成長幅度，宏都拉斯白蝦在台灣市場的佔額明顯減少。

雖然中國外交部稱，中國與宏都拉斯建交後，兩國合作成績良好，但根據宏都拉斯的報導指出，白蝦與中國2023年建交至今，銷售量暴跌67％，除此之外還有許多在建交當時做的承諾都跳票。

