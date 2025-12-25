宏國大選出爐！ 親台「阿斯夫拉」勝 曾承諾與台灣復交

宏都拉斯總統大選結果終於出爐，由國家黨親台候選人阿斯夫拉勝出。（示意圖／Pexels）





宏都拉斯總統大選結果終於出爐，由國家黨「親台」候選人阿斯夫拉勝出。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏都拉斯和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，更承諾當選後將與台灣復交。

開票開了好幾周，宏都拉斯總統大選，結果終於出爐。宏都拉斯選舉委員會主席霍爾：「全國選舉委員會宣布，納斯里·阿斯夫拉，當選宏都拉斯共和國總統。」

支持者拍手歡呼，情緒激昂，還有人相互擁抱喜極而泣。這場在11月30日舉行的總統大選，歷經技術問題與舞弊指控後，總算有結果。

廣告 廣告

在完成99.93%計票後，國家黨的阿斯夫拉以超過148.1萬票、得票率40.26%，領先獲得145.5萬票的第二名納斯拉亞，成功當選總統。

阿斯夫拉是美國總統川普力挺人選更是親台派。國家黨阿斯夫拉競選影片：「讓爸爸為您服務。」

主打親民風格的宏都拉斯爸爸阿斯夫拉，選前曾直言，宏國和台灣有邦交時的情況，比現在好百倍。7月接受訪問時也表示，若勝選，會與美國建立更緊密關係，也將恢復與台灣邦交。而他將在2026年1/27正式就任，宏都拉斯未來的外交路線是否出現翻轉，全球都在關注。

更多東森新聞報導

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統！美國務卿表歡迎

宏都拉斯可能與台復交？中國外交部：注定絕路一條

45年徒刑獲川普特赦！宏都拉斯前總統葉南德茲出獄

