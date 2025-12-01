宏國大選初步開票翻轉！ 2親台候選人領先 台宏有望復交？

宏都拉斯總統大選初步計票結果出爐，兩位親台候選人大幅領先原本在出口民調中看好的執政黨人選。（示意圖／Pexels）





宏都拉斯總統大選初步計票結果出爐，兩位親台候選人大幅領先原本在出口民調中看好的執政黨人選。值得關注的是，兩人先前都曾承諾，一旦當選將推動恢復與台灣的邦交，使台灣議題成為本次的選戰焦點。另一方面，美國總統川普也公開介入選戰，力挺其中一名候選人，讓這場大選受到各界高度關注。

宏都拉斯總統大選，公布初步計票結果。

宏都拉斯選舉委員會主席霍爾：「宏都拉斯自由黨候選人是506316票，宏都拉斯國家黨候選人是530073票。」

2位右派候選人，自由黨納斯拉亞，和保守派的阿斯夫拉雙雙大幅超前，而這兩人都曾公開承諾，如果勝選可能恢復與台灣邦交。

宏都拉斯總統卡斯楚（2021／9）：「我將立即與中國開啟外交關係，和商業貿易。」

現任卡斯楚政府2023年與台灣斷交轉與北京建交後，曾宣稱將迎來龐大資金與投資。

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（2023.3）：「在我看來政府的這項決定很糟糕，雖然我是政府的一員，但我沒有被徵詢意見，中國不會來宏國投資，不會改變任何事情也不會改善人民生活。」

中國原本承諾進口宏都拉斯生產的白蝦，卻根本不照協議，導致宏國白蝦出口量暴跌67%、60家企業倒閉，同時中國廉價商品大舉湧入，造成當地市場衝擊，相距甚遠，讓宏國民間怨聲載道，不斷呼籲和台灣復交。對此外媒表示，台灣罕見有望在外交上，反超北京。

國家黨候選人阿斯夫拉：「他（川普）可以表達他的看法，但最重要的，是我們能為宏都拉斯，打造什麼樣的福祉。」

除了台灣議題，這次宏國大選，美國總統川普也介入力挺阿斯夫拉，還警告若阿斯夫拉落敗，可能切斷對宏國援助。

當地民眾：「大家都很焦慮，對今晚、明天會發生什麼充滿不安。」

這次總統大選攸關宏都拉斯的未來，政權可能變天，但是否就此重新回到美台陣營，等到最後結果出爐便知分曉。

