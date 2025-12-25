宏國大選後 沈榮欽：當心北京促聖文森斷交

▲此次宏都拉斯大選，由獲得美國川普政府支持、願意與台灣重建關係的阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）勝選。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三終於宣布選舉結果，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲勝，由於他與排名第2的「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）都被視為友台派，不排除執政後重新與台灣建交，因此接下來的中宏關係、台宏關係走向也相當受矚。加拿大約克大學副教授沈榮欽提醒，北京為了報復，可能會全力拉攏聖文森及格瑞那丁（簡稱聖文森），促其與中華民國斷交。

廣告 廣告

沈榮欽在宏國大選結果出爐後，隨即在臉書上發文，稱阿斯夫拉以40.3%的得票率險勝納斯拉亞的39.5%，雖然目前仍不清楚落敗的2位候選人會如何回應選委會的宣告，以及宏國現任總統、國會議長怒控「選舉政變」、「不承認選舉結果」的言論，是否會獲得回應，但目前看來，選舉結果對台灣外交是一大利多。

沈榮欽表示，過去曾有多個國家試圖重新檢視與兩岸的外交關係，諾魯、塞內加爾、賴比瑞亞、查德、甘比亞、尼加拉瓜、聖露西亞和布吉納法索都包含在內，但沒有一個國家像宏都拉斯一樣，是真的可能從中國轉回台灣，在中華民國邦交國-聖文森於上月選舉由親中派勝出後，宏都拉斯的情況尤其受到矚目。

沈榮欽提到，除了巴拉圭總統力挺台灣，表示絕不和中國建交之外，還有哥斯大黎加1位總統候選人近期也曾表示，應該同時與中國、台灣保持外交關係，宏都拉斯的情形對拉美其他國家可能有「外溢效果」，那一長串的名單足以讓北京感到緊張。

不過，沈榮欽也提醒，如果宏都拉斯真的和台灣復交，北京固然會面臨「低調外交施壓or高調經濟制裁」擇一的困境，但也可能會全力拉攏聖文森，促其與中華民國斷交以作為報復，台灣外交部需要特別小心這狀況。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

阿斯夫拉贏宏都拉斯大選！讚台灣邦交好百倍 任首都市長時訪台過

影／差距低於1%！獲川普背書 Nasry Asfura贏得宏都拉斯總統大選

美國催宏都拉斯快開票！財經網美揭中國大不如前：台灣外交逆轉勝