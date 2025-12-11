宏國大選混亂持續 首都現示威抗議、軍方宣示確保政權和平轉移

宏都拉斯總統大選的結果10日已經超過24小時沒有更新，在總統呼籲宣告選舉無效，指控存在選舉舞弊後，首都爆發了示威抗議，這也使得這個中美洲國家大選結果懸而未決的狀態進入到第11天。

9日上午更新的計票結果顯示，在超過99%選票完成開票後，保守派國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)領先中間派競爭對手納斯拉亞(Salvador Nasralla)約4萬票。

但計票數據在那之後就沒有更新，使得宏都拉斯全國上下陷入焦慮與沮喪。

數百名身穿紅色衣服的抗議人士10日阻擋了一座連結首都德古西加巴與鄰近城市科馬亞瓜拉(Comayagüela)的橋樑，要求重新舉行選舉。紅色是左翼執政黨自由重建黨(LIBRE Party)的代表色。

這場選舉因為混亂的開票過程、以及美國總統川普的多次干預而蒙上陰影。

川普呼籲選民不要投給執政黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)，並表態支持保守派候選人阿斯夫拉。川普也赦免國家黨的前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)。葉南德茲先前因為販毒和非法持有武器，在美國服45年的刑期。

隸屬自由重建黨的宏都拉斯現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)9日譴責當前局勢為「選舉政變」。卡斯楚的丈夫、前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)呼籲支持者到德古西加巴存放計票單的政府辦公室外示威抗議。

賽拉亞似乎也表態支持納斯拉亞，他9日晚間在社群網站上寫道，根據他的政黨全國逐張統計總統計票單，納斯拉亞是總統大選的勝選者。

納斯拉亞一再譴責計票過程中的違規行為，並表示他贏得了這場選舉。

美洲國家組織 (Organization of American States)的選舉觀察團呼籲加速計票與盡可能提升透明度。「全國選舉委員會(CNE)能夠在沒有壓力的情況下執行其工作至關重要」。

「美洲國家組織反對任何擾亂公共秩序、可能破壞選舉程序剩餘階段的呼籲。」

法新社報導，宏都拉斯軍方10日則宣示將確保政權和平轉移。武裝部隊司令赫南德茲(Roosevelt Hernandez)表示，將支持和承認全國選舉委員會正在進行計票的選舉結果。

與現任政府關係密切的赫南德茲告訴電視台，軍方將「確保…共和國總統的交接。」

宏都拉斯軍方曾有干預政治的歷史，並多次發動軍事政變，最近一次是在2009年，當時軍方推翻了時任總統賽拉亞。