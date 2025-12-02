宏國大選膠著僅差515票！兩大候選人皆喊「與台復交」

宏都拉斯總統大選持續開票，兩名保守派候選人選情膠著，雙方一度只差515票。（示意圖／Pixabay）





宏都拉斯總統大選持續開票，兩名保守派候選人選情膠著，雙方一度只差515票。兩位候選人都被視為親台派，而目前由獲得川普背書的國家黨候選人阿斯夫拉暫時領先。他喊出若當選，將推動與台灣恢復邦交。

國家黨候選人阿斯夫拉呼籲選民保持耐心，強調選舉結果需等待官方公布。隨著計票進展，他與自由黨候選人納斯拉亞得票緊咬，兩人的政治路線皆偏保守，因此外界認為，無論誰勝出，新任宏國總統都將是親台派。

唯一確定的是，執政的自由重建黨候選人蒙卡達落居第三，篤定無緣勝選。阿斯夫拉以「爸爸牌」形象著稱，67歲的他是建築業大亨，曾任首都德古西加巴市長，2005年市長選舉時，就以「讓爸爸為您服務」的口號走紅。選前一度捲入貪腐爭議，但日前獲得美國前總統川普力挺，選情明顯回溫。

另一位強勢對手納斯拉亞今年72歲，是前第一副總統，在主持界超過40年，被外界稱為「電視先生」。支持者期盼無論誰當選，都能改善國家處境。

宏都拉斯過去4年遭逢多重難題，讓這次大選格外受到國際關注。川普日前不僅大動作赦免前總統，更公開力挺國家黨的阿斯夫拉，甚至威脅若非他當選，美國將可能中止援助。川普的策略似乎奏效，4天前選局出現反轉，使阿斯夫拉快速追上。

如今兩名親台派候選人成為最終對決焦點。外界預期，無論誰出線，宏都拉斯都有可能重新與台灣建立邦交。

