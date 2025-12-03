宏國大選若「變天」有望復交？ 林佳龍：與2友台總統候選人良好互動

外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥備詢。廖瑞祥攝



宏都拉斯總統大選進行中，2位在野候選人票數領先，且皆承諾要和台灣恢復邦交。對此，外交部長林佳龍今天（12/03）表示，對兩位對台友好總統候選人，「我們保持良好互動」，也持開放態度，會積極跟總統當選人洽談未來雙邊外交關係，也持續都有跟各陣營保持溝通聯繫管道。此外，巴拿馬也有加強與台灣經貿關係的動作，林佳龍也表達，希望台巴關係能往正常化方向發展。

截至台北時間12/03上午，宏都拉斯總統大選正在進行開票，在野的「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）、「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前領先，且2位候選人都曾承諾，當選要和台灣恢復邦交。此一局勢也反映出宏國現任總統秀瑪拉・卡蕬楚與台灣斷交、轉而與中國建交的決定失去民意支持。

對於宏都拉斯可能「變天」，外交部長林佳龍在立法院回應民進黨立委李坤城質詢時表示，其實台灣過去與宏都拉斯邦誼很好，但是因為現在這一位總統上任後他做的轉彎（與中國建交），但是大家也發現，一比較之後，還是台灣模式好，中國那種一帶一路、大規模援助然後傾銷，但答應的這些採購也沒有實現，當然他們會有民意的變化，總統候選人就基於爭取民意的支持，兩個領先的都是主張要恢復與中華民國的邦交，我們就是很正面的態度、基於平等互惠的原則，我們都有跟各方保持良好的溝通，也希望能夠能恢復我們跟宏都拉斯的邦交。

李坤城也問林佳龍，那外交部、國安單位有做好準備了、要恢復台灣與宏都拉斯邦交？

對此，林佳龍表示，其實都有很好的管道、持續推動中，才有今天大家看到的這結果，但因為外交有很多機敏性，我不方面在這個時候說，不過這不是突然出現的事情。

李坤城也指出，台灣對巴拿馬關係也在加溫當中，巴國8位國會議員日前組團訪台，顯示出巴國政界希望與台灣對強化雙邊貿易關係加強討論。台灣與巴拿馬關係是否有進一步發展空間？

林佳龍指出，台灣是巴拿馬第二大出口國，台灣的貨運、航運公司使用巴拿馬運河 也是算是最多的，包括長榮、陽明海運等，實質關係很緊密，現在因為現在巴拿馬運河的管轄權，還有涉及到簽約，那都涉及 美中之間的角力，連帶會影響巴拿馬這方面，跟我們有很多交集，也期待台巴關係能正常化的方向來發展。

