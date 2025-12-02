宏國大選計票停滯 川普警告：作票將付出「地獄般」代價

宏都拉斯大選開票停滯，兩位親台的在野黨候選人競爭激烈。（示意圖／Pexels）





宏都拉斯大選開票停滯，兩位親台的在野黨候選人競爭激烈，美國總統川普公開警告宏國選委會別想動手腳，否則將付出「地獄般的代價」。而宏都拉斯在親中政策下，白蝦出口大幅下滑，也讓民眾期待透過這次選舉走回親台路線，扭轉經濟。

宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉：「我不是來做任何宣告的，我只是來說一句，讓我們保持耐心。」

宏都拉斯總統大選，開票陷入膠著，國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞競爭激烈。不只候選人著急，川普也突然發文質疑宏國選舉委員會，終止計票是試圖改變大選結果，還嗆聲若真是如此，等著付出地獄般嚴重代價。

國家黨阿斯夫拉競選影片：「讓『爸爸』為您服務。」

主打「爸爸牌」的阿斯夫拉，是前首都德古西加巴市長，雖然一度捲入貪腐爭議，日前卻獲得美國總統川普力挺。緊追在後的前副總統納斯拉亞，曾在主持界超過40年，被外界稱為「電視先生」。這兩位候選人立場都親台，國會改選結果，也大致底定兩大親台在野黨囊括7成席次。

美國眾議員克勞福德：「我們需要確保這是一場自由公正的選舉，中國人不能像扶持卡斯楚那樣來扶植盟友。」

在「親中」總統卡斯楚領導下，宏都拉斯跟台灣斷交，原本宏國對台白蝦出口一度占總量40%，年出口額突破1億美元，但中國畫大餅，根本沒買白蝦，導致宏國白蝦出口量暴跌67%，同時廉價中製商品還湧入，衝擊當地市場。

宏都拉斯民眾：「我們希望這個國家情況能夠好轉，不管最終是誰當選。」宏國人民這口氣忍了好久，期盼透過這場選舉走回親台路線，扭轉經濟。

