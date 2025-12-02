宏國大選「親台派」有望勝出與台灣復交 外交部：積極促成

外交部發言人蕭光偉。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕宏都拉斯舉行總統大選，親台派兩位候選人在選前都曾表達，當選後希望與台灣恢復邦交。對於與宏都拉斯重新恢復外交關係，我國政府目前的立場，外交部發言人蕭光偉今日強調，有助提升我國的國際地位，並且能夠拓展國際空間，外交部都會認真看待、積極促成。

根據宏國媒體報導，宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前兩名候選人差距不到千票，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在128席國會合計取得90席，已超過3分之2修憲門檻。

總統得票方面，截至完成的57%計票，「國家黨」(PN)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)以39.92%得票暫居第1，「自由黨」(PL)的納斯拉亞(Salvador Nasralla)39.89%緊追在後，票數僅相差515張；而在野的國家黨和自由黨兩名候選人選前均表示，若勝選，將與台灣恢復外交關係。

對此，蕭光偉在外交部例行記者會表示，外交部有注意到宏都拉斯的候選人，在選舉期間曾經支持與我國重新建交。事實上，宏都拉斯在與中國建交之後，非但未能獲得預期的好處，反而當地先面臨了養蝦產業的嚴重崩潰，而且大量人口失業，更面臨了宏中雙邊貿易的急遽失衡的局面。

蕭光偉指出，這種情況是再度印證，中國始終未能善意履行承諾，同時也印證了若干國家的外交轉向，在與中國建交之後「未蒙其利、先受其害」。同時，也再次暴露出中國在國際社會上處心積慮打壓台灣的國際空間，這樣的惡意企圖，他們絲毫無意協助其他國家在經濟等各方面建設的不良居心。

蕭光偉強調，對於外交部來講，我們會持續關注宏國的大選結果，以及選後的相關政治情勢，同時外交部也會秉持坦承、開放的態度，在「總合外交」、「榮邦計畫」之下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升我國的國際地位，並且能夠拓展我們國際空間，外交部都會認真看待、積極促成。

