即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

2023年與台灣斷交的宏都拉斯近期舉行總統大選，目前兩位力挺與台灣復交的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數皆領先，外界關注台宏兩國有無復交的可能性。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，我國持開放的態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，而且與各陣營都有聯繫的管道。





今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，關於宏都拉斯的選舉，目前2位支持跟台灣復交的候選人領先，接下來會怎麼加強跟宏都拉斯的關係？另，台灣與巴拿馬的貿易關係目前是不是正在強化？

對此，林佳龍指出，宏都拉斯的大選目前正在開票中，外交部也密切注意，對於2位友好台灣的總統候選人，我方也都保持良好的互動，「我們期待台灣跟宏都拉斯的關係在這個大選之後，能建立基於平等互惠的外交關係」。

至於被問及台、宏是否有復交可能性，林佳龍則強調，我國持開放的態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，而且與各陣營都持續有溝通聯繫的管道。





原文出處：快新聞／宏國大選2親台候選人領先！台宏有望復交？ 林佳龍回應了

