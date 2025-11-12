宏國德霖科大54週年校慶 學子奪金連連 越南生張柏香榮獲僑委會頂尖獎學金
【記者蔡富丞／台北報導】宏國德霖科技大學今（12）日於堉琪樓舉行第54週年校慶典禮，以「卓越五四，夢想啟航」為主題，展現學校持續精進的教育成果與學生卓越表現。典禮現場氣氛熱烈，董事長林謝罕見致詞時表示，品德教育是專業能力的根基，強調學校將持續以「德」為本，培養兼具專業與品格的青年人才。
今年宏國德霖師生在國內外競賽表現亮眼，足跡遍及日本、韓國、新加坡、馬來西亞及烏克蘭，屢屢奪牌。餐旅系廖宏原同學在「2025 Culinaire Malaysia FHM馬來西亞國際烹飪大賽」勇奪金牌，洪以萱同學更在「2025韓國Seoul Food & Hotel Culinary Challenge」、「2025新加坡FHA國際廚藝競賽」及「亞洲區Global Chefs Challenge」中共奪四面金牌，展現國際級廚藝實力。
此外，陳彥瑾、何奕叡、李季宸等同學在多項國際及全國賽事中亦獲金牌肯定；廚藝系蔡庭豐同學則於「2025馬來西亞檳城國際廚藝甜點競賽」中摘金，展現甜點創作的細膩功力。
在運動與創新領域，休閒系吳全桐同學於全國腳踏車遊程競賽榮獲「特金獎」，以創新設計展現休閒運動的專業實力。
而在創新發明領域，陳羿伶、高妙函、許峻瑋同學於「2024烏克蘭國際發明展」榮獲銀牌，高郁沁、鄭亦絜同學則在「2025日本東京創新天才國際發明展」奪銀，再次印證該校跨域教育與技職創新的成果。
其中最受矚目的，是來自越南同奈省的海青班餐旅系大一新生張柏香（CHUONG BACH HUONG）。她以VO TRUONG TOAN高中第一名成績畢業，入學後表現優異，榮獲僑務委員會頒發「頂尖及傑出入學獎學金」新台幣20萬元。此一殊榮不僅肯定張柏香的努力，也展現宏國德霖科大在品德教育與國際招生上的成果，成功吸引優秀東南亞青年赴台深造。
宏國德霖科大表示，未來將持續強化國際交流與產學合作，培養具備創新思維與國際視野的專業人才，讓「夢想啟航」成為每位學生的真實寫照。
其他人也在看
遭檢舉濫用公務機票！ 徐佳青駁斥徐巧芯：我都自費出差
台北市 / 綜合報導 國民黨立委徐巧芯質疑僑委會委員長徐佳青，疑似私人行程使用公務機票，不滿遭到誤解，徐佳青澄清，若屬私人行程皆為自費，下個點為公務行程才以公務機票支應，並強調「願意以私濟公」。講到激動之處，徐佳青更指著徐巧芯說，檢舉的人都搞不清楚狀況，不只徐巧芯當場啞口無言，就連主席台上的民進黨立委王定宇都面露尷尬，不斷安撫徐佳青的情緒。立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「您滿意嗎，呃...很好啊，妳...妳就繼續這樣子。」委員會上被質疑8月出國期間，私人行程疑似使用公務機票，僑委會委員長徐佳青不滿被誤解，一一向國民黨立委徐巧芯釋疑。立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「這一段請假的時候，妳就是有去做各種...，委員，妳聽不懂我的意思嗎，如果我飛回來再飛過去，同樣一個地方，我是不是要多兩張公務機票，到底我在幫國家省錢，還是我在幫國家花錢，妳個人請假的那幾天，妳的旅館費用都是妳自己付的，當然是啊，所以妳覺得我這樣子是很不合理嗎，我很合理好嗎。」面對徐巧芯再三追問，徐佳青澄清不是公務行程的機票全自掏腰包，就連住宿費用也都自己來，但兩人緊接而來，又為請假問題爭論不休，講到激動處徐佳青的聲量更是逐漸增大，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「不要以小人之心度君子之腹，本人都不是這樣子，妳知道有多少人檢舉妳這個事情嗎，我...我不知道那些人到底腦袋有沒有搞清楚。」隨著徐巧芯質詢時間到，就怕徐佳青情緒太過激動，主席王定宇起身不斷提醒，但徐佳青還是氣不過，直接拿起資料澄清再澄清，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青VS立委(民)王定宇說：「本人不到3年的時間，我總共累積了200多天的假期，228天，我總共休不到80天，童子軍的心情，不想講這些話的，妳逼我講出來了，那很好啊，讓妳有一個澄清的機會，(好謝謝)，謝謝，但不要有小人之心，(雙方表達很清楚)，我從來不這樣做的，本人就是願意以私濟公，好嗎。」徐巧芯聽聞愣了好幾秒，王定宇更在中間不斷緩解委員長情緒，針對誤解徐佳青霸氣回擊，不給外界蒙上浪費公帑的罵名。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
投票挺街舞、拿券吃美食！ 桃食安心舞動健康嘉年華11月10日起全民線上應援開跑！
圖說: 11月10日至21日開放「街舞人氣初選線上投票」，民眾可透過桃園市民卡APP觀賞影片投票拿摸彩券，看影 […]民眾日報 ・ 15 小時前
川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼
（中央社記者楊堯茹台北12日電）外交部政務次長吳志中接受捷克媒體專訪表示，捷克是台灣的重要民主夥伴，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。而川習會未談及台灣，吳志中強調，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼。中央社 ・ 15 小時前
AIT處長谷立言拜會鄭麗文 黨部會晤一小時
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（12）日舉行首次舉行中常會。就在中常會結束一個小時後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）下午4時赴國民黨中央黨部拜會。國民黨指...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
投縣議會定期會閉幕 明年總預算案過關
南投縣議會第二十屆第六次定期會昨（十二）日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約三百五十一億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會期議員們提出了五十幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，十一日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，十一日晚間決定十二日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。中央社 ・ 15 小時前
外交龍燮鬥／稱與吳釗燮合作「應該相當愉快」 林佳龍：就是分工合作
本刊今（12日）報導，賴政府國安決策體系檯面下暗潮洶湧，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍因權限角力，使外交工作出現內耗，甚至驚動總統賴清德親自出面當和事佬。對此，林佳龍今日在專訪中回應，類似傳言都是挑撥離間，強調兩人就是分工合作，大家都是政府團隊，他把外交部長做好，國安會也會更好，稱雙方合作「應該相當愉快啦！」鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
「掉髮焦慮」比病痛更折磨！長髮美女勇剃光頭為癌友延續希望
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。 偏鄉癌友抗癌也不失美麗 假髮線上租借到府服務不間斷 有鑑於此，蔡麗娟副執行長表示，自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。 而假髮租借不只在基金會裡，亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，也有線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。 長髮研究生從在意外表到勇敢剃光頭 為癌友帶來力量 研健康醫療網 ・ 15 小時前
受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜
中部中心/李文華 彰化報導一年一度的鹿港鹿溪宴，日前公布菜色，今年19道美食，有首次入菜的香酥卜肉，還有二度上榜的豆包菜捲以及赤肉羹湯，業者說幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，才能澎湃上菜。豬肉回歸!鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜(圖/民視新聞)香酥卜肉，炸到表面金黃，光看就讓人食指大動，一旁的蒲燒鰻裹上醬汁，搭配芝麻點綴，還有這盤，比臉大的蚵仔煎，蚵仔顆顆碩大飽滿，一整桌美食佳餚，超澎湃，通通都是彰化鹿港鹿溪宴，今年的菜色。業者說幸好豬肉禁宰令解除豬肉"及時回歸" 今年才能如期上菜(圖/民視新聞)19道美食，包含今年首次入菜的香酥卜肉，去年獲得好評的豆包菜捲以及赤肉羹湯，也二度進榜，還有厚切烏魚子、特色炸蝦猴，當然也少不了，鹿港必吃的麵線糊。今年價格凍漲，維持原價，每桌4500元，業者說，幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，今年才能如期上菜。鹿溪宴將在18日開放訂購 預計又將湧現排隊人潮搶訂(圖/民視新聞)今年鹿溪宴，將在18日開放訂購，預計又將湧現排隊人潮，享受一年一度的好滋味。原文出處：豬肉回歸！ 彰化鹿港「鹿溪宴」菜色曝光 香酥卜肉首入菜、還有比臉大蚵仔煎 更多民視新聞報導解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 21 小時前
「Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～」2026年1月登台！早鳥預售票12月開賣
2022 年由 A-1 Pictures 製作的夏季原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，在當年播出後便以其獨特的世界觀和角色魅力，在全球動漫迷中掀起熱潮，今年 4 月更是帶來了日常動畫短篇。如今，這股熱潮仍然在持續延燒，並且將來到台灣！官方宣佈全球首次海外展覽「Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～」預計將於 2026 年 1 月 10 日到 3 月 1 日在台北松山文創園區盛大登場，讓粉絲們能親身體驗作品的魅力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
展現極致車技與專業職人精神！2025第七屆ISUZU運轉職人挑戰賽熱血登場。
由台北合眾汽車所主辦的貨卡盛事 – ISUZU運轉職人挑戰賽，今年11月9日再度回到熱情的南台灣盛大登場！自2018年首屆舉辦以來，這場專為專業駕駛所打造的競技舞台如今已邁向第七屆，結合專業車技競賽、美食市集、親子互動、交通安全教育與公益等多元內容，再次成就一場專屬於「運轉職人」的年度盛會。本屆活動再度吸引全台各地職人好手們前來挑戰自我，駕駛由主辦單位統一準備的競賽車輛 – ISUZU六期NLR 5噸手排貨車，挑戰包含「打包速遞」、「障礙繞錐」、「路邊停車」、「狹橋」、「精準停車」、「地形試煉」及「倒車入庫」等多元9大關卡，不僅充滿趣味巧思也考驗駕車技術，同時透過精心設計內容傳遞最高行車安全法則。此外，主辦單位為贏得最高榮譽的運轉職人們提供高達新台幣36萬元的總獎金，並準備多項豐厚抽獎好禮讓參賽者滿載而歸。今年賽事主持陣容同樣再次邀請熱血運動主播徐展元與廖盈婷搭檔，為精彩刺激的賽事注入更多熱血。除了賽場沸騰外，現場同時規劃包含We.R跆拳特技團、國立體大韻律體操隊、鳳天神鼓、恐龍馬戲團、漫威特技秀等高水準舞台演出，讓活動現場高潮不斷、驚喜連連。周邊則安排遊園小火車、小小駕訓班、人力電刷CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！ 明(2026)年「改名」登場！
再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！明(2026)年「改名」登場！【旅遊經洪書瑱報導】隨著旅遊經 ・ 1 天前
動員港都的愛 號召關懷植物人家庭
南部中心／綜合報導好事聯播網港都電台「動員港都的愛」公益活動邁入第31年不間斷舉辦，今年與創世基金會高雄分會合作，攜手推動「讓愛永續・院望啟程」公益計畫，號召眾多愛心企業和聽眾共同關懷植物人家庭。今天﹝11/11﹞舉行記者會，現場邀請長期受扶助的植物人家庭現身說法，分享如何在困境中重獲希望、展現力量；港都電台型男靚女DJ大合唱號召民眾加入愛心行列，並走秀展示義賣私藏；愛心企業接力匯聚一份一份的捐助，支持創世植物人常年服務。 創世基金會民國75年成立，是全台唯一專門照顧清寒植物人的社福機構，至今已照護超過2800位植物人，到宅服務超過1萬5000人，減輕近1萬8000個家庭負擔。面對高齡化社會與長照需求日增，創世基金會啟動【花蓮分院籌建計畫】，設置90床安養床位，讓東部重度臥床者能留在家鄉安養，期盼擴大全台安養及到宅服務量能。港都電台副董事長孫國祥表示，「動員港都的愛」自開台第一年起從未間斷，31年來持續以電波串聯愛心，號召企業、聽眾共同響應，將公益力量化為具體行動。今年與創世基金會高雄分會合作，希望透過社會各界的支持，讓植物人與其家屬在漫長照護旅程中感受到社會的關懷，實踐「讓愛永續」的精神。 記者會現場由港都電台DJ群合唱動員主題曲「愛讓我們更好」，號召聽眾一起獻愛心；植物人家庭家屬代表「輪椅女孩」耿美琪分享如何在創世的扶助下克服萬難，扛起家庭經濟重擔、照顧植物人媽媽。她說：「感謝創世基金會的協助，讓我在黑暗中看見了光！」。美琪表示，自己是一位行動不便的輪椅使用者，日常生活已經夠困難，更何況要照顧臥床、生活無法自理的媽媽，創世的到宅服務有志工和護理師幫媽媽原床泡澡，除了清潔、可以促進體內循環、減緩退化。尤其在媽媽病情不穩定的時候，自己一個人會覺得很孤單無助，每次拿起手機打給志工姐姐，都有人可以討論、提供協助，每當自己快要墜落的時候，感謝創世及時伸手接住，這是接住一個植物人家庭。企業代表接力將愛心手拿牌貼上籌建花蓮分院的背板，象徵匯聚各界一份一份的捐助，支持創世植物人常年服務。港都電台型男靚女DJ也帶著自己的私藏好物走秀，義賣所得將全數捐出做愛心。聚集愛與關懷的行動，「院望啟程公益園遊會」11月22日（星期六）上午10點半到下午4點將在高雄大遠百前廣場熱鬧登場！現場有超過60個攤位，集結多樣美食與特色伴手禮，歡迎民眾共襄盛舉。原文出處：動員港都的愛 號召關懷植物人家庭 更多民視新聞報導澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞超浪漫! 竹北百貨週年慶將開跑 首度打造7公尺高聖誕樹民視影音 ・ 1 天前
探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉
（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。中央社 ・ 17 小時前
《東京復仇者》聲優林勇、福西勝也粉絲見面會12月13日台北登場，活動與購票資訊一次看
古德文創（GOOD CREATIVE CULTURE，下稱 GCC）與日本知名經紀公司 KEN PRODUCTION（賢プロダクション）攜手合作，將於 2025 年 12 月 13 日（六）在台北舉辦系列聲優見面會活動「GCC X KP 1st Voyage in Taipei」，第一彈特別邀請在《東京復仇者》中演出的兩位日本人氣聲優林勇、福西勝也首度來台舉辦粉絲見面會活動，兩人將在台首次獻聲現場熱唱演出，並與粉絲近距離互動，共度充滿感動與驚喜的午後時光。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 15 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前