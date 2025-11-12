圖說: 宏國德霖科大54週年校慶 學子奪金連連 越南生張柏香榮獲僑委會頂尖獎學金

【記者蔡富丞／台北報導】宏國德霖科技大學今（12）日於堉琪樓舉行第54週年校慶典禮，以「卓越五四，夢想啟航」為主題，展現學校持續精進的教育成果與學生卓越表現。典禮現場氣氛熱烈，董事長林謝罕見致詞時表示，品德教育是專業能力的根基，強調學校將持續以「德」為本，培養兼具專業與品格的青年人才。

今年宏國德霖師生在國內外競賽表現亮眼，足跡遍及日本、韓國、新加坡、馬來西亞及烏克蘭，屢屢奪牌。餐旅系廖宏原同學在「2025 Culinaire Malaysia FHM馬來西亞國際烹飪大賽」勇奪金牌，洪以萱同學更在「2025韓國Seoul Food & Hotel Culinary Challenge」、「2025新加坡FHA國際廚藝競賽」及「亞洲區Global Chefs Challenge」中共奪四面金牌，展現國際級廚藝實力。

廣告 廣告

圖說: 宏國德霖科大54週年校慶 學子奪金連連 越南生張柏香榮獲僑委會頂尖獎學金

此外，陳彥瑾、何奕叡、李季宸等同學在多項國際及全國賽事中亦獲金牌肯定；廚藝系蔡庭豐同學則於「2025馬來西亞檳城國際廚藝甜點競賽」中摘金，展現甜點創作的細膩功力。

在運動與創新領域，休閒系吳全桐同學於全國腳踏車遊程競賽榮獲「特金獎」，以創新設計展現休閒運動的專業實力。

而在創新發明領域，陳羿伶、高妙函、許峻瑋同學於「2024烏克蘭國際發明展」榮獲銀牌，高郁沁、鄭亦絜同學則在「2025日本東京創新天才國際發明展」奪銀，再次印證該校跨域教育與技職創新的成果。

其中最受矚目的，是來自越南同奈省的海青班餐旅系大一新生張柏香（CHUONG BACH HUONG）。她以VO TRUONG TOAN高中第一名成績畢業，入學後表現優異，榮獲僑務委員會頒發「頂尖及傑出入學獎學金」新台幣20萬元。此一殊榮不僅肯定張柏香的努力，也展現宏國德霖科大在品德教育與國際招生上的成果，成功吸引優秀東南亞青年赴台深造。

宏國德霖科大表示，未來將持續強化國際交流與產學合作，培養具備創新思維與國際視野的專業人才，讓「夢想啟航」成為每位學生的真實寫照。