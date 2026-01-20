宏國新總統就職 我尚未獲邀

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉選後走訪友邦國家，並計畫於27日舉行就職典禮，外媒日前報導賴清德總統有意出席並爭取過境美國，府方第一時間否認。外交部20日進一步說明，因台宏目前無邦交，迄今我方「尚未收到宏國方面的邀請」，但仍將秉持一貫坦誠開放的態度，與宏都拉斯及其他國家交往。

立場友台的阿斯夫拉就職在即，他曾言美國、以色列及台灣是他心中「最清楚的三角概念」，因此即使台灣與宏國目前並無邦交，外界仍關注賴總統是否可能參加阿斯夫拉的就職典禮；外媒《華爾街日報》上周更表示，傳總統賴清德有意出訪宏都拉斯，並可能藉此過境美國本土，引發社會關注。

不過，總統府第一時間出面澄清，相關報導純屬臆測，若總統有確定出訪行程，將會循例適時公開說明。

對此，外交部拉丁美洲司副司長盧朝睿昨日也在例行記者會上說明，到目前為止「尚未收到宏方（總統就職典禮）的邀請」。

盧朝睿表示，對於宏都拉斯及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式下，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極交往，任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻、提升我國國際地位且能拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。

宏都拉斯於2023年宣布與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交，阿斯夫拉曾在大選前表態，若當選將考慮與台灣恢復外交關係；他也認同競選對手納斯拉亞所言，與台灣維持關係時，宏國經濟情況好上100倍，獲得更多援助，貿易活動也更興盛。我外交部對此抱持正面態度，但不多做立場預測。