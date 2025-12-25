宏國新總統是誰？獲川普力挺又被視為「親台派」

（德國之聲中文網）宏都拉斯選舉機構於當地時間週三（12月24日）下午宣布，獲川普支持的保守派候選人納斯裡·阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，結束了為期超過3週的計票過程。

此次選舉因票數接近、計票系統混亂而引發爭議。約有15%的計票表（the tally sheets），其中包含數十萬張選票，必須以人工重新計算，才能確定這場大選的勝選者。

依據官方宣佈的選舉結果，宏都拉斯國民黨（Partido Nacional de Honduras，PNH）候選人阿斯夫拉最終贏得40.3%的選票，險勝囊括39.5%選票的中間偏右自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則大幅落後。

阿斯夫拉勝選後在X上發文寫道：「宏都拉斯人民，我已準備好執政。我不會讓你們失望。」他將於明年1月27日就任宏國總統，任期至2030年。

然而，主要對手納斯拉亞拒絕承認選舉結果，指控部分選票未被計入，並批評美國總統川普最後一刻的支持是干預選舉。川普在宏國選舉前幾天，表態支持阿斯夫拉，稱他是美國政府唯一願意合作的宏都拉斯候選人。

「我不會接受漏票的結果。民主不會因此停擺，也不會因今天是24號而中斷——對宏都拉斯人民來說，這是最悲傷的聖誕節。」納斯拉亞在一場記者會上表示。這是他第三次未能成功競選總統。

此外，執政的LIBRE黨國會議長路易斯·雷東多（Luis Redondo）也不認同選舉結果。他在X上寫道：「這完全違法，毫無效力。」

宏國新總統有何來歷？

阿斯夫拉生於1958年，家族有巴勒斯坦血統，曾任宏國首都市長、國會議員及社會投資部（social investment）部長。他以首都基礎建設項目聞名，獲得「帕皮（拉美對男性長輩親切綽號），為您服務」（Papi, at your service）綽號，並以樸實勤奮形象示人。

在競選期間，阿斯夫拉主打親商政見，稱私人投資是推動國家進步的必要條件，政治主張則聚焦於就業、教育與治安，並強調務實路線，曾表示：「人們不在乎你的立場或外表，他們想要的是解決方案。」

但阿斯夫拉也涉入貪污醜聞，前市府官員涉及挪用公款與洗錢，目前在正在接受調查。不過他否認上述不法行為，表示這些指控具有政治動機。

有意與台灣重新建交？

台灣中央社報導，阿斯夫拉在競選期間曾表示，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。如今這位67歲的總統當選人是否兌現競選時的主張，備受關注。

宏都拉斯曾是台灣邦交國之一，直到2023年3月26日宣布與中華民國（台灣）斷交、轉而向中國建交。

宏國「親台派」總統候選人當選後，台灣外交部下午接受媒體提問時則回應，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，強調台灣將以「務實的立場」看待與宏國的外交關係。

加拿大約克大學教授沈榮欽則在接受台媒「三立新聞」採訪時表示，該選舉結果對台灣外交是一大利多，過去曾有多個國家試圖重新檢視與台北和北京的外交關係，但是沒有一個國家像宏都拉斯一樣，可能從中國轉向回台灣。

沈榮欽另指出，若宏國未來確實與台灣重新建交，對其他拉美國家可能有「外溢效果」，而北京將高度關注並可能是時採取行動。

拉美右派勢力崛起

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在當地時間週三於X上祝賀阿斯夫拉勝選，表示：「宏都拉斯人民已發聲……我們期待與其政府合作，促進半球繁榮與安全。」

歐盟及多位拉美右派領導人，包括川普盟友阿根廷總統米萊（Javier Milei）也對阿斯夫拉表示祝賀。

此次阿斯夫拉勝選，被視為是拉丁美洲的右派浪潮的持續延伸，尤其因為12月中旬，智利極右派候選人卡斯特（José Antonio Kast）也贏得了總統大選。

美聯社報導，對宏都拉斯現任進步派總統卡斯特羅（Xiomara Castro）而言，這場選舉形同一場政治清算。她於2021年當選時，曾承諾降低暴力並根除貪腐，但執政表現未能說服選民。

西雅圖國際基金會（Seattle International Foundation）獨立國際選舉觀察員歐森（Eric Olson）向美聯社表示，宏國選民對卡斯特羅及其政黨的不滿意程度相當明確，幾乎沒有空間對選舉結果提出挑戰。

歐森表示：「即便在LIBRE黨（執政黨自由重建黨）內也幾乎沒人敢宣布勝選。他們會指控存在舞弊、川普介入，甚至主張推翻選舉重新投票，但他們並沒有說『我們贏了』，而選舉結果也相當清楚，他們確實沒有贏得選舉。」



