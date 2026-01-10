宏國白蝦出口慘跌 對中訂單竟不到台灣的7分之1
[Newtalk新聞] 宏都拉斯水產養殖協會（Andah）近日公布 2025 年白蝦出口數據，揭露該國自 2023 年與台灣斷交並與中國建交後，對中國白蝦出口量微乎其微，僅 75.3 萬磅、價值 239.8 萬美元。相比之下，台灣 2025 年仍進口 619.3 萬磅、價值 1691.9 萬美元（約台幣 7553 萬），以金額估算，台灣採購額為中國的 7 倍。數據顯示，儘管宏都拉斯政府外交轉向，但其關鍵白蝦產業未能從中國市場獲取預期利益，導致整體出口金額仍低於斷交前水準，產業與就業機會受到衝擊。
根據宏都拉斯水產養殖協會統計，2025 年宏國白蝦出口量為 6891.5 萬磅，較 2024 年成長 8.2%，出口額為 2.61 億美元（約台幣 82.2 億），年增 14%，但仍低於 2023 年與台灣斷交當年的 2.65 億美元（約台幣 83.5 億）。協會執行長阿馬多指出，2025 年出口量遠低於 2023 年的 7860.3 萬磅，主因是宏都拉斯與台灣斷交，而台灣直至 2023 年始終是宏國白蝦第一大買家。儘管宏都拉斯政府於 2023 年與中國正式建交，但對中國的白蝦出口量極低，未能彌補失去台灣市場的缺口。
報告詳細列出 2025 年白蝦出口市場分布。歐盟成為最大買家，出口量達 2632.8 萬磅、價值 1.23 億美元（約台幣 38.7 億）；墨西哥居次，出口量為 2619.3 萬磅、金額 8370.7 萬美元（約台幣 26.3 億）；台灣則是第三大買家，進口量 619.3 萬磅、價值 1691.9 萬美元（約台幣 5.3 億）。
而中國僅購入 75.3 萬磅、價值 239.8 萬美元，落後於中美洲、美國及日本等市場。數據直接顯示，中國市場對宏都拉斯白蝦的採購規模遠遠不及以往台灣的購買力，導致整體產業收益未能恢復斷交前水準。
隨著宏都拉斯總統大選結果出爐，友台派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得選舉，產業界與國際社會正密切關注台宏是否可能恢復外交關係。此次出口數據的公布，不僅反映宏國白蝦產業在國際貿易上的實際處境，也可能成為新政府評估外交政策與經濟利益的重要參考。
