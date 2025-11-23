宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞] 台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業，包含白蝦與咖啡的外銷。根據外媒《中美洲360》（Centroamerica360）多篇報導表示，自從宏國語台灣分手後，轉向與中國有好，造成嚴重的經濟損失。對此，國民黨立委葉元之喊話外交部，應該儘速積極再與宏國建交，現在正是挽回的機會。
葉元之表示，執政黨斷交這麼多國家，現在是趕快把宏都拉斯找回來的最佳時機，在外交上面，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。畢竟台灣這麼小，若能成功再次建交，承認我們中華民國，對台灣非常有利。
葉元之呼籲外交部，必須趕快以德報怨，但現在外交部都沒有動作，是還在睡覺嗎？不覺得多一個邦交國很重要嗎？還是現在只要吹噓哪個國家挺我們，外銷轉內銷就好？現在就是不念舊惡，重新打好關係，讓邦交國趕緊再加1。
與台斷交 宏國白蝦產業重挫
畢竟宏都拉斯與台灣斷交後，不只首批運往中國的咖啡最後沒有成行，蝦類養殖業也受到嚴重打擊。根據宏國水產養殖協會（ANDAH ）的數據，自從斷絕與台灣的關係並與中國建交以來，宏國蝦類出口量雪崩67%，收入暴跌78%。
宏國南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）接受當地媒體訪問時強調，自2023年與台灣斷交以來，蝦產業的情況沒有任何改善，直言「在當前情況下，中國市場缺乏吸引力，配額和價格問題持續對出口商造成負面影響。」因此，就數量和穩定性而言，台灣更具吸引力。
