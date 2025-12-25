宏國總統大選 友台阿斯夫拉險勝

在歷經逾3周的計票後，宏都拉斯終於宣布，受到美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉，贏得總統大選。不過根據最終統計結果，阿斯夫拉僅以不到1個百分點的差距險勝，加上開票過程爭議百出，敗選陣營紛紛對選舉結果表示不服，執政黨相關代表也對大選結果提起訴訟，使最終結果恐需在法庭上受到挑戰。

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但開票過程因為各種因素數度推遲。宏國選委會終於在24日宣布，右派在野國家黨候選人阿斯夫拉以40.27％支持率贏得總統大選；中間偏右自由黨納斯拉亞得票率則為39.53％，兩者差距僅0.74％，不到1個百分點；遠落在後的執政黨自由重建黨候選人蒙卡達，則僅獲19.19％選民支持。

阿斯夫拉發文指出，「宏都拉斯，我已經準備好治國，我不會讓你失望，上帝保佑宏都拉斯。」阿斯夫拉預計明年1月27日就職，他曾在選前說，若勝選，可能恢復與台灣邦交關係。阿斯夫拉也獲得川普公開支持，並被川普稱為「宏都拉斯自由的唯一真正朋友。」

由於阿斯夫拉僅以細微之差當選，加上川普曾在選前公開喊話，若最後不是阿斯夫拉當選，他將切斷對宏國的金援，讓這場選舉備受爭議。宏國總統卡蕬楚本月稍早批評，這是一場受川普陰影籠罩的「選舉政變」。

納斯拉亞不滿，選委會排除了部分選票，他不會接受有所缺漏的選舉結果，選委會並未反映選舉的「全部真相」，在所有選票都被計算前，不應公布選舉結果。但他也呼籲支持者保持冷靜，不要做出任何干擾或暴力行為。

《衛報》指出，與自由重建黨有關的代表不服選舉結果，對之提起訴訟，使得最終選舉結果可能在法庭上受到挑戰。同時，自由重建黨籍的宏國國會議長芮登杜也發文表示，「這完全不合法，毫無效力。」

美國國務卿盧比歐發表聲明稱，美國呼籲各方尊重已確認的選舉結果，以便宏國當局能迅速確保政權和平移交給當選人阿斯夫拉。美方期待與阿斯夫拉即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，終止非法移民進入美國，並強化兩國之間的經濟關係。